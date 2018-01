Rebalanceamento dos Poderes

Demetrius Ferreira e Cruz, superintendente de Relações Governamentais da Seguradora Líder, chama a atenção para algumas mudanças institucionais dos últimos anos que reduziram a força do Poder Executivo, e para as quais nem sempre se dá a devida atenção. Assessor parlamentar do Ministério da Fazenda entre 2008 e 2017, com um intervalo durante 2015 durante o qual exerceu o mesmo cargo no Ministério do Planejamento, Demetrius é profundo conhecedor do funcionamento do Congresso.

As mudanças mencionadas por ele referem-se a medidas provisórias e às chamadas emendas impositivas.

O especialista observa, de início, que há um consenso de que o poder Executivo no Brasil tem uma posição “hipertrófica” na sua relação com os demais Poderes – isto é, o Executivo é muito forte em termos relativos.

Ele cita uma lista de instrumentos legislativos que conferem essa força ao Executivo: execução de emendas individuais de parlamentares, concessões de rádio e televisão, licitações, medidas provisórias (MP), pedidos de urgência, exclusividade para iniciar o encaminhamento legislativo de certas matérias e competência para regulamentar, via decreto, as leis sancionadas.

Demetrius nota ainda que as MPs entram em vigência imediata, constituindo portanto um poder legislativo “pró-ativo”. Já os vetos parciais ou totais funcionam como um poder reativo, e o Executivo ainda tem a capacidade de interferir diretamente na agenda do Congresso, pela sua competência constitucional exclusiva para iniciar certos tipos de legislação e a prerrogativa de indicar urgência constitucional.

As MPs e os vetos, em particular, são instrumentos poderosos o suficiente para induzir os congressistas à cooperação com o Executivo, que se constitui no centro de gravidade do sistema político brasileiro.

Nos últimos anos, entretanto, alguns dos instrumentos que conferem esse poder ao Executivo foram enfraquecidos. No caso das MPs, em junho de 2009, o então presidente da Câmara, Michel Temer, em resposta à questão de ordem, decidiu que não seriam mais admitidas emendas estranhas ao núcleo material das MPs, com a competência para recusá-las cabendo ao próprio presidente da Câmara.

Em 2012, uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) levou o Supremo a decidir que novas MPs deveriam a partir dali ser apreciadas por uma comissão mista de deputados e senadores, um requerimento constitucional para qualquer peça legislativa, mas que não era cumprido no caso das MPs. Em 2015, outra ADI proibiu em qualquer instância que o Congresso incluísse nas MPs emendas que não tenham pertinência temática com a norma, o que era conhecido como “contrabando legislativo”.

Na visão de Demetrius, as mudanças no rito das MPs concentraram poderes no presidente da Câmara, aumentaram o represamento de MPs e a perda de prazo de validade, implicaram grandes dificuldades para a instalação das comissões mistas e a garantia de que elas refletiriam a vontade do Executivo, além de ter aumentado a complexidade de todo o processo – o que sempre pode ser explorado pelos parlamentares em detrimento do poder do Executivo.

Já as emendas orçamentárias impositivas vieram no bojo de emenda constitucional de março de 2015, que determinou ser obrigatória a execução orçamentária e financeira das emendas individuais em montante correspondente a 1,2% da receita corrente líquida. De uma só tacada, o governo perdeu o instrumento de barganha de liberar ou não esse total de emendas, que se tornou um piso nas suas negociações com a base, aumentando o “preço” de aprovação de matérias importantes.

Para Demetrius, essas mudanças reduziram o custo de ser oposição e também a indução à colaboração dos parlamentares com o Executivo, canalizando as pressões dos deputados e senadores ainda mais para a disputa pela indicação a cargos e para a definição do destino de outras despesas discricionárias. Como uma última observação, ele aponta um grande aumento dos vetos do Executivo derrubados pelo Congresso a partir de 2010, como por exemplo no caso da distribuição de royalties de petróleo.

Com uma pauta dificílima de ajuste fiscal para os próximos anos, incluindo a reforma da Previdência, essas mudanças institucionais tendem a dificultar ainda mais a vida deste e dos próximos governos. (fernando.dantas@estadao.com)

Fernando Dantas é colunista do Broadcast

Esta coluna foi publicada pelo Broadcast 30/10/17, segunda-feira.