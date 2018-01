Retomada e complacência

O Comitê de Datação de Ciclos Econômicos (CODACE) da FGV decretou que a recessão chegou ao fim em dezembro de 2016 e, com o recuo gradual do desemprego e o início da recuperação dos rendimentos, a massa de salários cresceu R$ 7 bilhões no terceiro trimestre. Ainda assim, a biruta da economia ainda não se firmou 100% na direção que indica ventos bons – vigorosos, regulares e duradouros.

Hoje, por exemplo, o crescimento de 0,2% da produção industrial em setembro veio abaixo da projeção média de 0,5%. Essa modesta surpresa para baixo está longe de alarmante, segundo diversas análises do mercado e de consultorias, o que fica claro quando se cotejam diversas métricas alternativas da evolução da indústria.

Por outro lado, como observou em relatório desta quarta-feira o economista Alexandre Schwartsman, ex-diretor do Banco Central (BC), aparentemente a produção industrial passou por um “soft spot” nos últimos meses, com índice de difusão decepcionante não só em setembro como também no trimestre até setembro – neste último caso, de 50%, o mais fraco desde março nesta medida.

O grande problema é que as nuvens que lançam sombras finais num cenário que se espera firme e ensolarado em 2018 surgem num contexto doméstico e externo que já não parece tão exageradamente complacente como o que vigorava até pouco tempo atrás, mesmo que ainda permaneça claramente no território da benevolência.

Não está ainda totalmente evidente se o mercado já estaria precificando algum risco eleitoral, seja lá qual ele for. A rigor, os melhores analistas políticos sustentam que nada ficará claro sobre as eleições de 2018 (nem mesmo sobre que candidatos efetivamente ocorrerão) antes do final do primeiro trimestre, e afirmam que a experiência pregressa indica um poder preditivo bastante precário de pesquisas de opinião realizadas cerca de um ano antes do pleito propriamente dito.

Por outro lado, as últimas semanas indicam que também já é um exagero considerar que os mercados “não estão nem aí” para as eleições porque elas ainda não entraram no radar. A insistente sucessão de pesquisas indicando que a polarização entre Lula e Bolsonaro se mantém firme e que os candidatos centristas têm intenções de voto que variam do decepcionante ao irrisório certamente já está mexendo com os nervos.

Houve perdas substanciais com o soluço recente de bolsas, juros e câmbio, pondo fim a um longo e quase ininterrupto trem da alegria do mercado na esteira do bem-sucedido ciclo de queda da Selic ministrado pelo BC e das sucessivas surpresas felizes em termos de inflação e de juros. Algumas barbas provavelmente foram postas de molho.

É verdade que a própria tibieza da recuperação e a possível conclusão de que o hiato do produto corresponde às estimativas mais elevadas podem levar este fim de ciclo de relaxamento monetário para abaixo de 7% e, quem sabe, próximo das apostas mais ousadas.

Ainda assim, é um ciclo que está definitivamente chegando ao fim, e com um pano de fundo da aproximação de um nervoso ano eleitoral; de um drama fiscal não resolvido, e com qualquer tentativa mais estrutural de solução provavelmente postergada; e de um cenário internacional ainda favorável, mas um pouco menos límpido.

O BC e a equipe econômica provavelmente estão bastante alertas para a possibilidade de que quaisquer nuvens à frente evoluam para cúmulo-nimbo. Nesse sentido, seria uma boa ajuda se, pelo menos na seara da atividade econômica, o tempo firmasse de vez. Até porque a economia e a política de retroalimentam e uma retomada mais enérgica poderia contribuir para a governabilidade minguante de Michel Temer. A vida, entretanto, não costuma ser fácil. (fernando.dantas@estadao.com)

Fernando Dantas é colunista do Broadcast

Esta coluna foi publicada pelo Broadcast em 1º/11/17, quarta-feira.