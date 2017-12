Riscos de um cenário binário

O otimismo do mercado financeiro, que vem dando sustentação aos preços dos ativos brasileiros, baseia-se num roteiro de fatos encadeados que tem dois grandes momentos cruciais e decisivos, como observa Fernando Rocha, sócio e economista-chefe da gestora JGP. Esses dois fatos absolutamente essenciais são a aprovação da reforma da Previdência (com um nível mínimo de substância) e a eleição em 2018 de um presidente pró-reformas.

O primeiro teste será a reforma da Previdência. Caso não passe (nos termos definidos acima), o mercado pode já ser intensamente sacudido. A pior hipótese, porém, é um cenário em que a reforma da Previdência fracasse e as expectativas de eleição de um presidente reformista se deteriorem.

Neste segundo caso, nota Rocha, “o estrago será grande, e a correção, gigantesca”. Ele explica a dificuldade de um gestor trabalhar em cenários “binários” como o atual. Se, mais pessimista com as reformas do que o mercado, como é o seu caso, o gestor se posiciona defensivamente, deixa de auferir ganhos enquanto o perdura o otimismo geral.

Assim, o mercado em geral tende a se manter aplicado em juros, real e bolsa. Se as pressuposições fundamentais falharem, “todo mundo vai correr para diminuir as posições e a porta vai ficar muito estreita”.

O problema, porém, é que o mercado está bastante perdido em relação à reforma da Previdência. Não é especialidade do sistema financeiro prever os voláteis votos no Congresso Nacional. Para isso, as instituições contam com analistas internos ou externos.

Esses especialistas, por sua vez, fazem algumas contas e conversam com os parlamentares. O tom recente de consultorias, como a Eurasia e a Arko Advice, e de consultores com nome no mercado tem sido relativamente otimista sobre as chances de aprovação da reforma da Previdência.

Rocha, com a sua própria experiência de tentar auscultar o sentimento do Congresso, nota que é mais factível conversar com lideranças ou relatores, como Artur Maia (PPS-BA), relator da PEC 287 na Câmara, Carlos Marun (PMDB-RS), presidente da comissão especial da reforma, ou Rodrigo Maia (DEM-RJ), presidente da Câmara de Deputados. Estes, por sua vez, têm de certa forma a tarefa de fazer a reforma passar, e, portanto, até em causa própria, optam por um viés otimista.

Bem mais difícil é prever o padrão de votação de centenas de deputados do chamado “baixo clero”, que instintivamente guiam-se em direção a líderes populares (como Lula, que lidera as pesquisas para o primeiro turno) e tendem a abandonar os impopulares, como Temer. É verdade que a caneta do governo pode reverter em parte esse comportamento – mas até que ponto? Assim, o temor de que o mercado e as consultorias políticas estejam ambos embalados numa espécie de transe otimista não é de todo injustificado.

E há ainda a segunda parte da equação – a eleição em 2018 de um (ou uma) presidente reformista. Como observa outro participante do mercado financeiro, à frente de uma grande gestora, “a reforma da Previdência é uma condição necessária, mas não suficiente para resolver o problema fiscal brasileiro”.

Ele faz uma lista sucinta de tarefas indispensáveis do próximo presidente: mudar a regra do salário mínimo, rediscutir a estabilidade dos funcionários públicos, reduzir subsídios, rever programas como seguro-desemprego e abono salarial, acabar com a gratuidade universal nas universidades públicas e rediscutir outros programas sociais pouco eficientes.

Um evento que torna a situação ainda mais difícil para o governo Temer é a demora da retomada da economia brasileira, que, segundo estimativas otimistas frustradas, já poderia ter começando no segundo semestre do ano passado. Quanto mais retardar e quão mais lenta for a recuperação, pior fica o cenário eleitoral de 2018, do ponto de vista governista.

O mercado sonha com uma candidatura nova e arejada, e incólume à Lava-Jato, como João Doria, prefeito de São Paulo. O fato, porém, é que Lula é que vem crescendo nas pesquisas, com um discurso aterrador de ressuscitar a nova matriz econômica (em tudo menos no nome, que ele não empregou).

Dessa forma, a possibilidade de grandes abalos à frente não pode ser minimizada. É aconselhável apertar o cinto de segurança. (fernando.dantas@estadao.com)

Fernando Dantas é colunista do Broadcast

Esta coluna foi publicada pelo Broadcast em 5/7/17, sexta-feira.