Sempre pode piorar Sem reforma da Previdência, setor público brasileiro não fecha as contas no médio e longo prazo. Por isso, o escândalo das gravações da JBS, que torpedeou a governabilidade de Temer, já faz estragos: BC sinaliza que juros vão cair menos. Meu artigo no Estadão desta sexta-feira, 2/6/17.