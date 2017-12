Serviços em desaceleração “impressionante”

O resultado da Pesquisa Mensal de Serviço (PMS) de maio, com alta da receita bruta de 1,1% (muito abaixo da inflação) ante o mesmo mês do ano passado e queda nominal de 1,4% na receita dos serviços prestados às famílias foi classificado de “impressionante” por analistas ouvidos por esta coluna.

“É um número bem ruim que reflete a rápida deterioração do mercado de trabalho, o impacto do aumento da inflação na renda e o aperto das condições de crédito”, disse Rafael Bacciotti, economista da consultoria Tendências.

Ele nota que a desaceleração dos serviços não se deve somente às famílias, mas inclui a parte mais ligada à atividade industrial. Os serviços profissionais, administrativos e complementares, embora ainda estejam em terreno positivo em termos nominais (mas já negativo em termos reais), desaceleraram-se de 6,6% em abril (contra o mesmo mês de 2014) para 5,5% em maio, na mesma base de comparação.

O resultado ruim da PMS confirma que o PIB (no qual o setor de serviços é predominante) do segundo trimestre deve ser fortemente negativo, impactando o crescimento do ano como um todo. Com a piora contínua das perspectivas da atividade, já começam a aparecer projeções de PIB negativo para 2016.

Para Solange Srour, economista-chefe da gestora ARX, “o impressionante (da receita de serviços) é que não para de piorar”. Ela nota que o número de maio indica uma queda real, medida pelo IPCA, de 6,9%, e que a média móvel trimestral registra um recuo real em torno de 5%.

Com a continuidade da piora da confiança do setor de serviços em junho, medida pela FGV, Solange vê uma prolongada deterioração, que está afetando de forma decisiva os números da atividade. Ela projeta queda do PIB de 2% no segundo trimestre (na comparação dessazonalizada com o primeiro), e também de 2% no ano. Para 2016, a economista diz que a sua projeção já é de crescimento zero há algum tempo, mas vê risco inclusive de nova queda do PIB.

O lado “bom” da freada brusca do setor de serviços é a possibilidade, agora bem real, de que finalmente a alta inflação do setor, há muito tempo acima de 8% ao ano, finalmente irá ceder.

“Essa PMS mostra que o ajuste está batendo à porta da inflação de serviços”, diz Vinícius Botelho, economista do Instituto Brasileiro de Economia (Ibre/FGV), no Rio. Como ele observa, a moderação do consumo derruba a atividade, que piora o mercado de trabalho, diminui a demanda por serviços, levando as empresas do setor a, finalmente, perderem poder de reajustar preços.

Mas esse processo é penoso por causa da forte inércia inflacionária dos serviços. Além do padrão de reajustes pela inflação passada que, mesmo que não inflexível em todos os casos, existe para salários, salário mínimo, aluguéis, escolas, planos de saúde, etc, Solange nota que em 2015 houve o impacto de custo específico dos aumentos de energia, que perpassa todos os segmentos do setor de serviços. A tendência das empresas e dos prestadores de serviço é embutir esse custo extra nos seus preços no primeiro momento, e só paulatinamente a queda de demanda faz com que reajustes menores ou até quedas adaptem a oferta às novas condições.

Assim, vários analistas ainda preveem que a inflação de serviços resista no patamar em torno de 8% este ano, mas ceda para menos de 7% em 2016 (fernando.dantas@estadao.com)

Fernando Dantas é jornalista da Broadcast

Esta coluna foi publicada pela AE-News/Broadcast em 16/7/15, quinta-feira