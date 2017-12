Sinais de crise financeira na China?

Um relatório da Merrill Lynch divulgado hoje, do analista David Cui, considera que a grande queda do mercado acionário chinês pode levar a crescimento mais lento, lucros reduzidos e um risco maior de crise financeira no país. Outra corrente de observadores, no entanto, acha que o movimento nas bolsas é mais uma correção da fortíssima alta desde novembro do ano passado, que acabou não sendo justificada pela evolução da economia.

Em 31 de outubro, o índice composto da bolsa de Xangai estava em 2.420 pontos. Em 12 de junho, chegou a um pico de 5.166, com valorização de mais de 100%. Na terça-feira, 7/7/15, o índice fechou em 3.728,19 pontos.

Segundo o relatório de Cui, o principal dano causado pela queda do mercado acionário chinês foi comprometer “a fé dos investidores na capacidade do governo de administrar os preços dos ativos (ações, renminbi, dívida e mercado imobiliário) de forma razoavelmente suave”. O analista espera que muitos ativos sejam reprecificados para baixo, com um “efeito de onda” que ainda está por ser sentido.

Para Cui, o governo se atrasou em tomar medidas para controlar a alta das bolsas – como o estímulo às vendas a descoberto – e subestimou o potencial de queda do mercado. Ele também critica as ações posteriores do governo para – na sua visão – tentar conter a descida.

O analista observa que essas ações e seus resultados insatisfatórios não só reduzem a confiança dos investidores na condução do governo em termos de controlar as oscilações dos ativos, como também podem desencorajar o próprio governo de lançar mão de instrumentos de expansão de liquidez ou de sustentação dos mercados imobiliário e de crédito para amenizar a desaceleração econômica. Para Cui, “o estouro de qualquer destas bolhas (imobiliária e creditícia), caso se desenvolva totalmente, será muito mais difícil de enfrentar do que o que está acontecendo no mercado acionário”.

O relatório termina com um alerta sobre o risco de a queda das ações deflagrar uma crise financeira na China, que – como no caso do colapso do mercado de hipotecas subprime que iniciou a grande crise global de 2008 e 2009 – teria seu poder de contágio ampliado pela falta de transparência e de uma clara repartição de riscos no mercado financeiro chinês.

A visão de Cui é criticada por Lívio Ribeiro, economista da FGV-Rio especializado em China. Primeiramente, ele não considera que o governo chinês tenha se empenhado muito em sustentar o mercado acionário em queda, e vê medidas recentes de estímulo, como o corte de juros do último fim de semana, voltadas mais para a difícil tarefa de fazer a economia crescer este ano os 7% estabelecidos pela meta oficial. Ele lembra que em 2014 a meta de 7,5% não foi atingida, com crescimento de 7,3%.

Segundo Ribeiro, a forte queda recente das ações chinesas são uma correção da alta provocada pelo duplo efeito da interligação entre as bolsas de Shangai e Hong Kong e as medidas de estímulo econômico do governo chinês. Ele acha excessivo o temor de que o movimento acionário precipite uma crise financeira, e diz que há tímidos sinais de estabilização da perda de ritmo econômico no mercado imobiliário, nos investimentos, na produção industrial e no varejo, embora a situação do mercado de crédito ainda permaneça “nebulosa”. (fernando.dantas@estadao.com)

Fernando Dantas é jornalista da Broadcast

Esta coluna foi publicada pela AE-News/Broadcast em 7/7/15, terça-feira.