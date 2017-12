Tá rindo de quê?

Na sexta-feira (28/4/17), uma greve paralisou dezenas de milhões de trabalhadores. Apesar do debate sobre até que ponto o feriadão e o bloqueio dos transportes explicam o relativo sucesso do movimento, diversos analistas ponderaram que, no mínimo, aumentou a dificuldade do governo Temer em aprovar a reforma da Previdência. No fim de semana, nova pesquisa da Datafolha revelou que a impopularidade de Michel Temer voltou a aumentar, e agora está no nível de Dilma Rousseff em seu pior momento. Por outro lado, Lula, que já liderava a pesquisas para a disputa presidencial de 2018 voltou a subir, quase ao mesmo tempo em que, junto com o grupo de economistas heterodoxos de sempre, o ex-presidente lançou propostas econômicas que correspondem ao relançamento da malfadada nova matriz econômica.

Na terça-feira, no momento em que essa coluna está sendo escrita, a bolsa sobe 1,7%, e o dólar e os juros caem. Como explicar a aparente dissonância cognitiva entre a conjuntura política e o mercado?

A resposta tem duas pernas, como explicaram à coluna alguns gestores e operadores. A primeira é o cenário externo, que continua complacente, desmentindo até agora os prognósticos mais alarmistas surgidos no final do ano passado, com o mal-estar do Brexit e, principalmente, da eleição de Donald Trump.

Resumidamente, no que parece ser uma irônica ajuda ao mundo da proverbial incompetência política de Trump no início do seu mandato, o presidente norte-americano nem de longe conseguiu implementar até agora seus projetos mais temerários. Assim, a alardeada política fiscal superexpansionista, que obrigaria o Federal Reserve (Fed) a puxar o freio dos juros mais drasticamente, não saiu do papel. Dessa forma, a perspectiva sobre a normalização monetária americana segue em terreno benigno, de um ajuste muito gradual. Tampouco se materializou neste início de mandato de Trump uma guerra comercial que prejudicasse ainda mais o combalido comércio global.

Com isso, é grande o fluxo de recursos para os países emergentes, embalado pela liquidez mundial. A economia global dá sinais de que pode crescer mais do que no ano passado, e o 19º Congresso do Partido Chinês este ano deve fazer com que as autoridades econômicas do país evitem ao máximo marolas na economia. As commodities, por sua vez, tiveram algum recuo no curto prazo, mas se situam em nível bem mais elevado do que no mesmo período do ano passado. O favoritismo de Macron no segundo turno diminuiu o temor com o populismo na Europa.

A segunda parte da resposta à questão inicial refere-se aos fatores domésticos. A principal razão de otimismo é o comportamento espetacular da inflação desde o final do ano passado, que deve sustentar um ciclo de quedas da Selic muito acima do que se poderia visualizar em meados de 2016. Os cínicos dizem que o mercado está tão feliz com o ganho no valor de seus papéis de renda fixa que se tornou cego aos riscos que pesam sobre a reforma da Previdência.

Mas há um discurso que busca dar argumentos menos levianos à felicidade reinante. Um pressuposto de muitos no mercado é de que haverá uma nova rodada de reforma da Previdência depois da atual. Assim, já se aceita um grau de diluição bem maior do que no início do ano. Gestores ouvidos pela coluna já têm em suas contas uma nova rodada de flexibilização no atual processo de negociação da PEC 287, depois do já bem diluído relatório do deputado Arthur Maia (PPS-BA).

Há a visão de que Temer e seus hábeis operadores políticos, como Eliseu Padilha, ministro da Casa Civil, só colocarão a reforma em votação quando tiverem certeza da vitória. Até lá, irão cedendo gradativamente até chegar ao ponto em que as mudanças sejam assimiláveis para uma maioria da Câmara que tenha a necessária gordura em relação aos 308 votos necessários.

Como diz um gestor, “o importante é que mesmo uma reforma muito atenuada crie um esqueleto do que seria uma Previdência mais razoável, com idade mínima, alguns passos iniciais na restrição a acúmulo de benefícios, na redução das vantagens dos grupos especiais e com regras de transição”. A sua aposta é que novos governos terão mais facilidade de ir fazendo os ajustes adicionais se o “esqueleto” for aprovado agora. Por exemplo, seria mais fácil politicamente aumentar a idade mínima do que criá-la.

Todo esse otimismo, entretanto, pressupõe que haja continuação na trilha reformista por parte do próximo governo. Lula favorito nas pesquisas com sua proposta de ressuscitar a nova matriz econômica é exatamente o contrário disso.

Alguns analistas ponderam que as eleições de 2018 ainda estão um pouco longe e, portanto, não chegaram ao centro do radar do mercado. Por outro lado, o economista-chefe de um banco nacional diz que “se não houvesse esse risco do Lula crescendo, acho que os ativos brasileiros estariam mais valorizados”.

Há também aqueles que pensam que o ex-presidente será inviabilizado legalmente para concorrer à presidência no próximo ano, embora este seja um ponto bastante incerto, para dizer o mínimo – é um cenário possível, sem dúvida, mas a aposta de que vá acontecer soa como ‘wishful thinking’. (fernando.dantas@estadao.com)

Fernando Dantas é colunista do Broadcast

Esta coluna foi publicada pelo Broadcast em 2/5/17, terça-feira.