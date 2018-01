Com David Bowie, libra modernosa ganha 1º caixa eletrônico

LONDRES – Saem as fotos da rainha Elizabeth II e entram famosos como David Bowie nas novas e coloridas cédulas da libra. O dinheiro modernoso, porém, não vale em todo o Reino Unido. A “libra Brixton” só circula em cerca de 300 estabelecimentos comerciais no bairro de mesmo nome no sul de Londres. Nesta segunda, dia 11, começou a funcionar o primeiro caixa eletrônico do mundo para uma moeda local.



Blue money. Moradores são os homenageados / flickr.com/thisaintrocknroll

Com a ideia de incentivar o comércio do bairro, lojistas de Brixton criaram a moeda local após a crise financeira de 2008. A ideia é simples: se moradores e lojistas trocarem parte das libras esterlinas do bolso por libras Brixton, clientes e comerciantes só poderão usar as notas no bairro. Assim, o dinheiro não sai do local e ajuda os comerciantes da região em um circulo virtuoso. É possível pagar até alguns impostos com a moeda local. Uma libra esterlina vale uma libra Brixton. Então, uma libra Brixton vale cerca de R$ 5.



Cotação. Uma libra Brixton vale cerca de R$ 5 / flickr.com/thisaintrocknroll

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Com o símbolo “B£”, as cédulas da libra Brixton foram desenhadas pela dupla Charlie Waterhouse e Clive Paul Russell que trabalham em uma agência de design do próprio bairro. As cédulas homenageiam moradores do bairro como o cantor David Bowie (que viveu boa parte da infância em Brixton), o jogador de basquete Luol Deng e o ativista Len Kwesi Garrison. Brixton é atualmente um dos bairros da moda de Londres com forte vida cultural, noturna e gastronômica.



SP. Como Brixton, Jardim Maria Sampaio também tem moeda local / Divulgação

A ideia da moeda local não é exclusividade dos londrinos. Na zona sul de São Paulo, o “Sampaio” circula desde o fim da década passada no Jardim Maria Sampaio, bairro do Campo Limpo. Assim como em Brixton, os Sampaios (S$) podem ser usados em açougues, bares, padarias, floriculturas e mercadinhos do bairro para ajudar a economia local.

Se você estiver em Londres, o caixa eletrônico funciona na ala Market Row do mercado do bairro pertinho da estação Brixton da linha Victoria. Informações sobre onde a moeda é aceita no site BrixtonPound.