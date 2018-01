Pista é reformada, mas Emirates só usará A380 uma vez em SP

LONDRES – O mau momento da economia parece ter tirado o Brasil dos planos das companhias aéreas de voar com o maior avião do mundo para o País. Apesar do esforço da nova operadora do Aeroporto de Guarulhos para adequar a pista para a aeronave, as grandes operadoras do mundo parecem não estar dispostos a trazer o Airbus 380 para São Paulo. A Emirates, que queria voar entre Dubai e Guarulhos com o modelo na época da Copa do Mundo, voará apenas uma vez com o A380 para a capital paulista e nega planos para usar o avião no Brasil. A decisão da Air France é idêntica.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

No início de 2014, o uso do avião de dois andares foi tema de controvérsia no Brasil quando a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) negou a autorização para o modelo operar no aeroporto paulista. O avião só poderia pousar e decolar com a adequação da pista. A decisão do órgão frustrou planos de companhias aéreas internacionais como a Emirates, Air France e Lufthansa que, a poucos meses da Copa do Mundo, cogitavam aumentar a capacidade dos voos para o Brasil com o modelo que transporta mais de 500 pessoas.

Agora, as obras de adequação da pista do Aeroporto de Guarulhos estão sendo concluídas e o terminal paulista pode finalmente receber a operação comercial do maior avião do mundo. Apesar disso, o momento econômico é outro. Com dólar perto de R$ 4 e menos brasileiros viajando ao exterior, aéreas preferem usar o avião em outras rotas mais atrativas, como para os Estados Unidos e Ásia.

A Emirates informou ao Broadcast que não tem planos de trazer o modelo ao aeroporto paulista e terá, apenas, um voo comemorativo com o maior avião do mundo em meados de novembro. “Gostaríamos de agradecer as autoridades do Aeroporto Internacional de Guarulhos e à Agência Nacional de Aviação Civil pelo suporte e pela assistência fazendo os arranjos necessários para que esse voo ocorra”, disse a companhia em nota.

A visita de algumas horas do super jumbo ao terminal paulista acontecerá exclusivamente em 14 de novembro quando viajará de Dubai a Guarulhos. Horas depois, na madrugada de 15 de novembro, o avião retorna de Guarulhos para Dubai. Segundo a companhia, o voo será uma comemoração ao aniversário de oito anos de operação da rota. O aniversário da rota, porém, aconteceu em 1º de outubro.

Outra empresa que cogitou levar o A380 foi a Air France. Executivos da companhia sinalizaram em 2014 a possibilidade de usar o modelo na rota entre Paris e São Paulo. Agora, porém, os planos são outros. “Até esta data, atender o Brasil com o A380 não está na nossa agenda”, informou a empresa ao Broadcast. “A companhia estudará essa possibilidade em linha com mudanças no ambiente para acomodar o super jumbo”.

Trecho de reportagem publicada no Broadcast, serviço de notícias em tempo real da Agência Estado