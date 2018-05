Quem dá menos?

Um leilão ao contrário. É assim que a companhia aérea Iberia quer vender passagens nesta quinta-feira, 18 de julho. Para uma viagem de ida e volta entre Madri e Nova York, os preços começarão em € 600 (cerca de R$ 1.750). Mas o valor durará muito pouco. Na verdade, vai ficar assim apenas por um segundo. Isso porque a tarifa vai cair € 5 ou R$ 15 a cada segundo. Mas não deixe para última hora porque outros passageiros podem comprar antes de você e avião ficará cheio antes da sua oferta.

Os preços começarão em € 600 e cairão € 5 a cada segundo. Em outras palavras, serão apenas 120 segundos para que o preço chegue a zero. Mas é claro que a empresa não quer dar os bilhetes de presente aos passageiros. Como espera uma grande procura, é provável que os 232 lugares sejam vendidos em poucos segundos, o que deve lotar rapidamente o avião e impedir que o preço caia até os valores próximos de zero.

Muito mais que uma nova tentativa de vender passagens, a iniciativa da Iberia é uma ação de marketing. Sediada em um país que amarga a pior crise econômica em décadas, a tradicional companhia espanhola tem amargado prejuízos milionários em um dos mercados mais competitivos do mundo e que conta com a concorrência das empresas de baixo custo como Ryanair e easyJet. A Iberia até tenta concorrer no segmento com a subsidiária Vueling. Mas, mesmo se somarmos o número de clientes da Iberia e da Vueling, as duas companhias juntas ficam atrás em participação de mercado da irlandesa Ryanair, a líder em número de passageiros na Espanha.

Se você quiser tentar comprar as passagens no leilão invertido, a oferta acontecerá em 18 de julho das 20h às 23h59 no horário de Madri ou entre 15h e 18h no horário de Brasília. Para participar, acesse o site www.iberiasocialflight.com. Saiba, porém, que nas mesmas datas a passagem mais barata entre as duas cidades custa € 560. Ou seja, espere pelo menos nove segundos para pagar menos que na concorrência.