Sem uso, cabines telefônicas viram cafeterias na Inglaterra

Qual foi a última vez que você usou um orelhão? E a última vez que tomou um café? A resposta dada pela maioria das pessoas explica porque algumas das antigas e tradicionais cabines telefônicas vermelhas da Inglaterra estão se transformando em pequenos negócios.



Investimento. Transformação custa a partir de R$ 20 mil / Divulgação

Com telefones celulares no bolso e bolsas de cada vez mais pessoas, os telefones públicos perderam um pouco da utilidade e têm vivido época de baixa popularidade. De olho no espaço vazio, a empresa britânica Red Box pretende usar 100 cabines telefônicas para abrir uma série de pequenos negócios como cafeterias, sorveterias ou engraxates.

Das cerca de 800 cabines telefônicas restantes da principal operadora britânica, a BT, a Red Box pretende usar 100 locais para abrir os pequenos negócios. Segundo a empresa, é possível abrir um desses pontos com investimento a partir de £ 5 mil ou cerca de R$ 20 mil.

Cabines. Empresa planeja 100 cafeterias, sorveterias e engraxates / Divulgação

Na cidade litorânea de Brighton, duas cabines em uma área movimentada se transformaram em pequena cafeteria e um quiosque de sorvete. A experiência deu certo e já são 11 endereços no país onde saíram os telefones e chegaram o café, cappuccino e a casquinha de baunilha.