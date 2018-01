As pedaladas de Dilma

A presidente Dilma Rousseff foi vista dando voltas em sua bicicleta por cinegrafistas da TV Record no último sábado (30/05) pela manhã, aqui em Brasília. Três dias depois, na terça-feira cedo, foi a vez do repórter-fotográfico André Dusek capturar a imagem abaixo, onde a presidente aparece novamente pedalando nas proximidades do Palácio da Alvorada, sua residência oficial.

Dilma pedalando surgiu como piada pronta para aqueles que acompanham de perto as “pedaladas fiscais” feitas pelo governo chefiado por ela. Mais uma vez, o tema ressurgiu (basta ver a seção de cartas de leitores nos jornais ou os comentários em sites, blogs e nas redes sociais).

O Estadão publicou nesta semana em seu site material muito especial sobre as pedaladas. O que são? Como foram investigadas? Como está a questão jurídica e política envolvendo até um pedido de ação penal feito pela oposição diretamente ao Procurador-Geral da República (PGR), Rodrigo Janot?

O especial conta com textos, animações e uma cronologia das pedaladas. A linha do tempo conta com nada menos do que 40 reportagens, desde o início, no fim de 2013, até a mais recente, de maio de 2015. O leitor pode conferir data por data o desenrolar dessa cobertura, com pequenos resumos de cada reportagem e uma imagem, além de links individuais que levam até a reportagem original.

Convido o leitor do blog a acompanhar, clicando aqui –> As ‘Pedaladas Fiscais’ do governo Dilma

O material ficou realmente especial.

Este é o resultado de um trabalho coletivo. Aproveito aqui para agradecer o brilhantismo e o empenho de Regina Elisabeth, que fez a revisão de infografia, Marcos Muller, responsável pelas animações, Fabio Sales, que dirigiu a arte, e a equipe de webdesign: Carlos Marin, Renan Kikuche, Tiago Henrique e Vinicius Sueiro. Agradeço também a Bianca Lima Pinto pela coordenação.

Atualização de 04/03/2015

A linha do tempo das pedaladas fiscais no especial multimídia é dinâmica. Ela será atualizada sempre que uma nova reportagem sobre o assunto for publicada no Estadão. Hoje, por exemplo, o jornal publica uma informação nova: o governo federal montou uma operação, desenhada pelo Advogado-Geral da União (AGU), Luís Inácio Adams, para evitar que o caso das pedaladas contagie o julgamento das contas federais referentes a 2014 pelo TCU.

Anualmente, o TCU julga as contas do governo federal. Quase sempre, o TCU aprova as contas, mas faz ressalvas pontuais. Foi assim em todos os anos, inclusive no ano passado. Agora, no próximo dia 17 de junho, o TCU vai julgar as contas referentes a 2014. Só que o mesmo TCU condenou, de forma unânime, o governo Dilma Rousseff pela prática das “pedaladas fiscais”. Como aprovar as contas tendo esse precedente? Uma reprovação – inédita – poderia criar uma nova crise e isso é tudo o que o governo quer evitar.

A estratégia de Adams consiste em usar as próprias defesas que o governo vai encaminhar ao TCU para o caso das contas. Como as defesas das 17 autoridades culpadas pelas pedaladas chegará ao tribunal entre os dias 5 (amanhã) e 15 (na antevéspera do julgamento das contas federais), Adams avalia ser “precipitado” que o TCU reprove as contas do governo sem antes ter acesso pleno ao contraditório, no caso das pedaladas.

Vamos ficar de olho.