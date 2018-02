As calhas colhem lágrimas do teto,

no braço do rio riscam um grafito;

nos lábios bambos do céu inquieto

cravaram-se mamilos de granito.

O céu – agora calmo – ficou claro:

lá, onde prateia o prato do mar, o

úmido condutor, a passo lento, leva

o camelo de duas corcovas do rio Neva.

Vladimir Maiakóvski, poeta russo, em “Algo em Petersburgo”, 1913.

****

Inauguramos hoje a sessão “Domingo” no blog. A ideia é ter no melhor momento da semana (nada supera uma manhã de domingo…) uma poesia, uma canção ou uma pensata.

O blog está aberto a sugestões!

****

Ficou incrível o trabalho do artista brasileiro Rafa Melandi, que repaginou as capas de 10 discos clássicos do rock e do metal como se fossem LPs de Jazz dos anos 1950. Veja aqui.