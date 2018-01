O governo Dilma cometeu um erro na defesa das “pedaladas”?

A defesa de mil páginas que o governo Dilma Rousseff entregou ao Tribunal de Contas da União (TCU) tem uma possível falha. Se confirmada, ela pode influenciar o julgamento, pelos ministros do TCU, das contas federais de 2014, que ocorrerá ainda neste mês. A oposição espera que o TCU rejeite as contas de Dilma, por conta de distorções como as “pedaladas fiscais”, para usar esse parecer do tribunal pela reprovação e forçar, no Congresso, um pedido de impeachment da presidente.

Uma falha, portanto, na defesa do próprio governo poderia ser dramática neste sentido.

Vamos juntar as peças dessa história, que é complexa, para entender o que está em jogo. Aqui todas as peças serão colocadas sobre a mesa.

Quando analisaram as contas de 2014, os auditores técnicos do TCU comprovaram a prática das pedaladas. O leitor aqui do blog sabe bem essa história. As pedaladas fiscais são os atrasos propositais do Tesouro Nacional no repasse de dinheiro para a Caixa fazer o pagamento de programas obrigatórios, como Bolsa Família, Seguro-Desemprego e Abono Salarial. O Tesouro deixou de repassar esse dinheiro para melhorar artificialmente as contas públicas, ao apresentar ao mercado indicadores fiscais melhores do que eles deveriam ser na prática. Sem o dinheiro do Tesouro, no entanto, a Caixa foi forçada a usar recurso próprio para continuar pagando em dia esses programas. Somente com o seguro-desemprego, por exemplo, a Caixa fechou nada menos do que 21 meses (!) sem o dinheiro suficiente do Tesouro ao longo do mandato de Dilma.

Ao usar capital próprio, a Caixa pode ter “financiado” o Tesouro, que é, em última instância, seu controlador. Isso é vedado pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). O debate das pedaladas, hoje, está exatamente aí: foram reveladas pela imprensa, comprovadas pelo TCU, admitidas depois pelo próprio governo, mas agora há um cabo de guerra para discutir se elas infringiram ou não a lei. O Ministério Público de Contas vê nas pedaladas um crime fiscal. O governos se defende dizendo que os atrasos são “normais” em contratos de prestação de serviço, isto é, não há uma relação de crédito entre a Caixa e o governo.

Pois bem.

Ao diagnosticar as pedaladas, o TCU também apontou o dedo para o Banco Central. Se o Tesouro atrasou repasses (e isso está comprovado) ele, então, constituiu uma dívida com um ente (seja ele a Caixa, no caso dos programas obrigatórios, seja com o FGTS, que adiantou recursos para o Minha Casa, Minha Vida e ficou pendurado esperando pagamentos do Tesouro para cobrir). Essas dívidas novas, resultados dos atrasos, não foram incluídas pelo Banco Central na dívida líquida do setor público. O TCU quer que o BC contabilize essas dívidas, o BC e o governo defendem que não.

Aqui, portanto, entramos no terreno novo, da possível falha na defesa do governo. Ela envolve o FGTS, o Banco Central e a dívida pública.

Com o FGTS, o governo constituiu, somente em 2014, uma dívida de R$ 18,3 bilhões, segundo auditoria do TCU. Essa dívida do governo não foi registrada pelo BC na dívida pública. Por que? Na defesa formal entregue ao tribunal de contas, o governo justifica que o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) não é uma instituição financeira e, portanto, não faz parte “do escopo de análise do Banco Central”. Além disso, o BC diz que inserir essa dívida com o FGTS na dívida pública ficaria fora “do padrão metodológico adotado”, reforçando que esse padrão não teve “qualquer variação observada desde 1991”.

Mas… bem, a história não é tão simples. O Banco Central contabiliza, na dívida pública, uma dívida de uma empresa estatal com o FGTS e faz isso todos os meses. Mesmo o FGTS não constituindo uma instituição financeira, o fundo está lá, na dívida pública, com outro nome.

A estatal em jogo é uma de nome estranho, a Emgea – Empresa Gestora de Ativos. Ela foi criada no governo Fernando Henrique Cardoso, em junho de 2001. Ela foi criada com o objetivo de tirar da Caixa Econômica Federal os ativos e passivos “podres”, que pesavam o balanço da Caixa e travavam a instituição. A ideia era criar a Emgea e jogar dentro dela esses ativos e passivos podres, de difícil recuperação junto a mutuários inadimplentes há muitos anos.

Em junho de 2001, a Emgea nasceu com uma dívida de R$ 25,6 bilhões, em valores da época, com o FGTS. E imediatamente o Banco Central colocou essa dívida do setor público (uma estatal) com o FGTS na dívida pública. Lá está desde então. O leitor pode conferir isso no site do Banco Central, nas tabelas e estatísticas da dívida pública. O passivo da Emgea com o FGTS foi inscrito na rubrica “Outros Débitos” dentro do eixo “Empresas Estatais Federais”. Em junho de 2001, a rubrica “Outros Débitos” foi inflada em R$ 25,9 bilhões (justamente a dívida com o FGTS), e hoje, o dado mais recente divulgado, de junho de 2015, aponta um passivo de R$ 5,2 bilhões. A Emgea, ao blog, confirmou que, em junho, a dívida com o FGTS era de R$ 5,1 bilhões. No estatuto da Emgea, de 2001, a dívida com o FGTS fica explicitada (veja aqui).

Cumprindo seus objetivos, a Emgea tem conseguido recuperar esses passivos podres e, com isso, vem pagando sua dívida com o FGTS todos os meses.

Então se o BC já registra dívidas com o FGTS na dívida pública por que, agora, o governo alega que o passivo formado com o fundo em 2014 pelas “pedaladas fiscais” não pode entrar na dívida?

A questão não é simples. Do lado do governo, a argumentação também é forte. Diante desse exemplo levantado pelo blog, o governo explicou que, de fato, dívidas com o FGTS podem mesmo ser inscritas na dívida líquida do setor público. Mas elas somente podem ser registradas quando resultado de uma “reestruturação” de dívidas, isto é, de forma a contemplar tanto ativos quanto passivos. No caso da operação que gerou a Emgea, o governo, em 2001, colocou na dívida pública os passivos com o fundo, mas também os ativos da Emgea, na rubrica “Outros Créditos”, anulando, assim, o impacto fiscal.

Ou seja: as pedaladas somente poderão ser inscritas na dívida pública se, um dia, houver uma reestruturação que envolva também os ativos, de forma a não, aí sim, gerar um descompasso no padrão metodológico mantido desde 1991.

Será que este debate, estritamente técnico, será travado no TCU? Mais: será que o governo conseguirá convencer técnicos do TCU em sua argumentação diante de uma possível falha?

Esse será um foco interessante de acompanhar.

****

Em tempo: as pedaladas, sabe bem o leitor, não são nada além de “dívidas em atraso”. O TCU vem, desde o início do ano, querendo que o governo inscreva em sua estatística fiscal as pedaladas, isto é, essas dívidas em atraso.

Aqui também vai outra informação nova: o Banco Central já registrou, em suas estatísticas fiscais, o resultado de dívidas em atraso do setor público…

Até o ano 2000 havia, no indicador de dívida líquida do setor público do BC, a rubrica “empreiteiras e fornecedores”. No mesmo Manual de Finanças Públicas do Banco Central o leitor

: ela constituía “dívidas em atraso de estatais com empreiteiras e fornecedores”.

Aliás, empreiteiras e fornecedoras de estatais não são, nem de longe, instituições financeiras, tal qual o FGTS, mas estavam na dívida pública.

Sobre isso, no entanto, a defesa do governo, segundo apurou o blog, é mais direta: foi um erro. O governo entende que o Banco Central errou ao registrar na dívida pública essas dívidas em atraso de estatais com empreiteiras e fornecedoras. Ao perceber isso, 15 anos atrás, o governo parou de fazer o registro.

****

O ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo, foi ao Congresso, na terça (11/08), defender as pedaladas fiscais. Ele chegou a ser questionado sobre o possível erro do governo na defesa ao TCU, mas não respondeu.

Ele também disse “confiar” que o TCU vai fazer um julgamento técnico das contas federais.

****

Aproveito para convidar o leitor a acompanhar o especial multimídia (textos, animações e linha do tempo com quase 90 reportagens) sobre as pedaladas fiscais.

