Chega às livrarias de todo país nos próximos dias o livro do autor deste blog: “Perigosas Pedaladas – Os bastidores da crise que abalou o Brasil e levou ao fim o governo Dilma Rousseff”. Como o título deixa claro, o livro trata das “pedaladas fiscais” travadas pelo governo da petista que deixou o poder federal em 31 de agosto deste ano após longo processo de impeachment no Congresso Nacional.

Este foi um tema muito tratado aqui, desde o início do blog, em julho de 2014. Como repórter do Estadão já estava imerso no assunto, ao lado de Adriana Fernandes, desde o fim do ano anterior, 2013. Muitos dos passos desse processo todo foram dados aqui e o leitor atento do blog acompanhou. A você, leitor, agradeço muito pela paciência. Tratamos aqui do misterioso caso dos R$ 4 bilhões, quando o Banco Central encontrou essa enorme quantia numa conta paralela de um banco privado nacional e imediatamente incorporou esse dinheiro nas estatísticas fiscais; do conflito entre a Caixa Econômica Federal e o Tesouro Nacional por conta dos atrasos propositais nos repasses de recursos obrigatórios de forma a melhorar artificialmente as contas públicas; da investigação conduzida pelos auditores do Tribunal de Contas da União (TCU) e depois de todas as idas e vindas jurídicas envolvendo o Ministério Público de Contas de um lado e a Advocacia Geral da União de outro. Todos os lados foram trazidos aqui: um texto apresentava a acusação e os argumentos do lado que via na prática um grave crime fiscal, passível até de impeachment; outro texto trazia a defesa do governo, seja a peça formal de Arno Augustin apresentada ao TCU, sejam as entrevistas que o blog trazia com o então advogado geral da União, defendendo o governo. No meio do caminho ainda encontramos tempo para desenvolver um projeto especial multimídia, com direção de arte do Fabio Sales, animações do Marcos Muller e edição de infografia da Regina Elisabeth. O especial apresentou uma extensa linha do tempo, com a cronologia de dezembro de 2013 a dezembro de 2015.

O livro conta toda essa história, com começo, meio e fim.

Traz novos documentos, que ainda não tinham vindo à tona, e também mais depoimentos dos diversos protagonistas dessa história. Busco recontar as tensas reuniões dentro do governo para tratar desse assunto, quando ele ainda não tinha vazado, entre o fim de 2013 e o primeiro semestre de 2014 (uma delas é esta aqui). Também apresento detalhes da auditoria tocada pelo TCU no fim de 2014, além de toda a enorme guerra que dominou o ano de 2015.

Como foram as investigações do TCU sobre a equipe econômica do governo ainda no fim de 2014, logo após a Copa do Mundo e em meio às eleições presidenciais e à Operação Lava Jato (que tinha acabado de estourar)? Como as pedaladas de Dilma se destacam em relação à manobras semelhantes feitas por ex-presidentes, como Itamar Franco, FHC e Lula? Como decorreram as tensas reuniões dentro da AGU para tentar arbitrar o conflito entre a Caixa e o Tesouro? Como esse assunto foi debatido dentro da cúpula do governo antes que tudo aquilo fosse sequer descoberto?

São algumas revelações de “Perigosas Pedaladas”, que também aponta para uma ainda mais antiga: a equipe econômica do governo sabia ou não que aquela prática das pedaladas fiscais era ilegal?

Ao final do livro, é claro, o julgamento do impeachment, que paralisou o Brasil em 2016 é recontado – mas de uma perspectiva jurídica, quanto aos argumentos. “Perigosas Pedaladas” é um livro de jornalismo econômico e meu objetivo foi apresentar a narrativa da história como ela se desenrolou antes de ser totalmente capturada pelo mundo político.

Espero que o leitor possa encontrar na obra uma boa fonte de informações sobre um período importante, caótico e histórico.

O prefácio é de Adriana Fernandes, repórter especial do Broadcast e colunista do Estadão. O posfácio é do sociólogo Celso Rocha de Barros, doutor por Oxford e analista do Banco Central. O livro conta também com sete fotos de grandes mestres da reportagem-fotográfica: Orlando Brito, André Dusek e Dida Sampaio.

O leitor está mais do que convidado a conferir:

"Perigosas Pedaladas – Os bastidores da crise que abalou o Brasil e levou ao fim o governo Dilma Rousseff" – João Villaverde – novembro, 2016 – Geração Editorial

****

Como avisei o leitor cá do blog no início deste ano, depois de toda a pauleira vivida em Brasília nos últimos cinco anos, entrei num período de estudos na Universidade de Columbia, em Nova York. Passei lá os primeiros sete meses deste ano, onde o livro pode ser escrito e revisado com mais calma.

Agradeço ao Estadão, em particular aos amigos e colegas da sucursal de Brasília, por todo o apoio durante todo esse tempo. A turma do Economia & Negócios na internet, como Hugo Passarelli, Yolanda Fordelone, Mariana Congo e Bianca Lima foi sempre generosa e muito companheira.

Em fevereiro de 2017 começarei nova fase: serei mestrando em Administração Pública e Governo na Fundação Getúlio Vargas (FGV), em São Paulo.

****

****

****

O livro foi registrado em reportagem de página inteira numa edição de domingo do Estadão, além de detalhes antecipados no jornal O Globo e na Folha de S. Paulo. Concedi entrevistas para a rádio CBN e para o canal Record News sobre o livro. Além disso, Perigosas Pedaladas foi escolhido pelos críticos da Revista Amálgama um dos 20 melhores livros publicados em 2016. A revista também publicou uma longa resenha da obra.

Para comprar, clique aqui: Perigosas Pedaladas