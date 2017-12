José Paulo Kupfer

Notas do Copom reafirmam passo mais rápido e mais acentuado no corte dos juros

A publicação, nesta terça-feira, da “Nota do Copom” relativa à decisão da semana passada, em que os diretores do Banco Central cortaram a taxa básica de juros em 1 ponto porcentual, reforçou com detalhes a surpresa inserida no comunicado distribuído no encerramento da reunião de julho. Na ocasião, as expectativas, alimentadas pela comunicação do BC