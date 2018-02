é jornalista desde 1967. Foi repórter, editor, secretário de redação, editor-chefe e diretor de diversas publicações em São Paulo, Rio e Porto Alegre. Colunista do Estadão, escreve no Estadão Noite, edição para tablets, e é comentarista da TV Estadão. É também articulista do jornal O Globo. Começou na internet em 2003, com uma coluna e um blog no NoMinimo, levando o blog para o IG em 2007. Em 2009, transferiu o blog para o Estadão. Graduado em economia pela USP, Carioca radicado em São Paulo, continua torcedor do Fluminense. E-mail: jpkupfer@estadao.com.br