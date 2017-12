Balança reage, mas fluxo de comércio cai

Os resultados da balança comercial de junho, divulgados nesta quarta-feira, mostraram um superávit acima do projetado pelos analistas. O saldo comercial foi positivo em US$ 4,5 bilhões, acima dos US$ 2,3 bilhões registrados em junho de 2014 e em junho de 2013. No primeiro semestre, o saldo avançou para US$ 2,2 bilhões (déficit de US$ 2,5 bilhões, nos primeiros seis meses do ano passado), da mesma forma que, em 12 meses, houve uma reversão de um déficit de US$ 1,37 bilhão, em 2014, para superávit de US$ 695 milhões, em 2015.

As previsões para o ano estão agora apontando um saldo mais robusto. Há um mês, segundo o Boletim Focus, no final de 2015, o saldo comercial alcançaria US$ 3 bilhões. Agora, a mediana das estimativas indicada vantagem de US$ 4 bilhões das exportações sobre as importações e o teto das previsões de momento supera US$ 5 bilhões. Para 2016, a expectativa de um resultado positivo acima de US$ 10 bilhões.

O alívio agora exibido pela balança comercial está longe, porém, de significar uma retomada competitiva das exportações como vetor principal da trajetória do comércio exterior brasileiro. Para começar ocorreu mais uma daquelas “exportações” de plataforma de petróleo que não sairam daqui, no valor de US$ 690 milhões. Sem a manobra, o saldo comercial recorrente cairia para US$ 3,8 bilhões.

Além disso, os números de junho, os melhores para o mês desde 2009, foram obtidos com um encolhimento geral do fluxo de comércio. Houve contração tanto de importações quanto de exportações, com recuo mais acentuado das compras externas. Na comparação com junho de 2014, as receitas de exportações recuaram 8,7%, na média diária, ao passo que as de importações encolheram 20,6%.

Embora a cotação do real venha observando alguma desvalorização ante o dólar, a taxa de câmbio não explica os movimentos da balança comercial. É certo que a descompressão cambial ajuda na obtenção do resultado, mas o fator preponderante, no momento, é a recessão econômica interna, coadjuvada pelos preços contidos em mercados internacionais de commodities.

Prova disso vem da redução das importações de combustíveis e lubrificantes, que registraram queda acima de 40%, na comparação com as receitas obtidas com esse item, em junho de 2014. Também caíram as compras externas de bens de capital e bens de consumo. No lado das exportações, os embarques de ferro e soja, esta com grande contribuição para o total de US$ 19,6 bilhões vendidos ao exterior no mês passado, também foram afetados, negativamente, pelas baixas cotações dessas commodities no mercado internacional.