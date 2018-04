Calma que o Brasil é nosso

Os números de junho (e no primeiro semestre) do chamado governo central (Tesouro Nacional, Previdência e Banco Central), divulgados ontem, registram uma inegável deterioração, em relação ao mesmo período no ano passado. Se a gritaria neoliberal contra a “gastança” é incessante, mesmo quando as contas fiscais vão de vento em popa, imagine-se agora, que o resultado piorou. Vão se descabelar.



Já nas primeiras reações não faltou dramaticidade. “Acendeu o sinal vermelho”, avisou um analista da conhecida consultoria Tendências. “Não há mais espaço para a farra fiscal”, comentou outro, do departamento econômico de um banco. OK, estão no papel e na convicção lá deles.



Mas será tudo isso? Bem, o resultado fiscal piorou porque as despesas correntes aumentaram e as receitas se contraíram. Do lado da receita, o que queriam, depois que caíram de pau no presidente Lula, aquele presidente irresponsável que anunciava, no começo da crise, que a economia brasileira não sofreria mais do que uma marolinha? Queriam que aumentasse em meio a uma grave crise?



Hoje, fim de julho, esses mesmos que anunciavam o apocalipse econômico para o Brasil em fevereiro ou março, se juntam para decretar que, a partir de agora, serão só rosas. Talvez envergonhados, não declaram que tudo realmente não passou de marolinha. Se fosse, afinal, como agora dizem que foi, marolinha teria sido. E isso é sorte deles, pois de marola, de fato, não se tratou.



Mesmo neste mundo econômico virado de cabeça para baixo, quando há crise econômica, as receitas fiscais costumam contrair. E a crise econômica, sem a menor dúvida, também pegou o Brasil.

Quando, justamente para evitar um agravamento da crise, o governo lança mão de desonerações fiscais, o que é mesmo o que acontece com as receitas públicas? Contraem-se ainda mais.



Calma, calma, é verdade que, do lado das despesas, os aumentos com salários de funcionários (e, provavelmente, pois o número não aparece nítido, com terceirizados) e com transferências de renda aumentaram numa hora de contração de receitas. Mas, de novo, queriam o quê? Restringir ainda mais o consumo e as rendas daí advindas, jogando a arrecadação ainda mais para baixo? E, este sim é o ponto mais importante, aumentando o sofrimento e as dificuldades do menos aptos a se virar nos períodos de crise?



Sim, sim, alguns desses gastos – como, por exemplo, os aumentos de salário para os servidores públicos e dos benefícios da Previdência são permanentes. Mas, se a economia se recuperar, como agora asseguram até mesmo os neo-otimistas, a arrecadação avançará e o problema tenderá a se reduzir. Até porque, sabe-se desde Keynes, o efeito multiplicador das transferências de renda costuma impulsionar as receitas mais do que proporcionalmente às despesas que produzem.



Cálculos de Amir Khair, um especialista em finanças públicas que reputo isento e não descabelado, indicam que, apesar da crise que reduziu receitas, e da política anticíclica – executada pelo governo, à revelia do aperto fiscal que os neoliberais recomendam, qualquer que seja a situação da economia –, que aumentou gastos e renúncias fiscais, as contas públicas não sairão do controle.



Khair projeta um resultado primário menor do que o da meta oficial. Ele estima um superávit de 1,5% do PIB em 2008, enquanto a meta do governo é de 2,5%. Mas, lembra que os gastos com juros também vão recuar, fechando o ano com um custo de 4,5% do PIB.



No final, se essas projeções se confirmarem, o déficit nominal não ultrapassará 3% do PIB. Pior do que nos últimos anos, mas nada dramático, ainda mais em comparação com outros países – não republiquetas de bananas, mas as grandes economias, às voltas, no momento, com déficits fiscais acima de 10% do PIB



Idem, no caso da relação dívida líquida/PIB. Ela pode piorar um pouco este ano, mas voltará a cair, já no próximo ano.

A partir da insuspeita conclusão otimista dos críticos da política econômica do governo Lula, pode-se considerar que tem sido possível evitar maiores sofrimentos (eles gostam de falar em “sacrifícios”), sem ameaçar os indicadores fiscais. Mostrou que, em países continentais e de massas populacionais, a aposta no mercado interno, diferentemente do sonho da globalização sem limites acalentado pelas elites, é não só a mais eficaz, como também a socialmente mais recomendada.



Não dá para saber ao certo, mas dá para imaginar o que estaria acontecendo se a receita neoliberal (de arrocho fiscal em qualquer circunstância) estivesse sendo aplicada.