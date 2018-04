Contribuição para evitar "achismos"

O ministério da Fazenda promete para agosto uma proposta de desoneração da folha de pagamento das empresas. Nelson Machado, secretário de Política Econômica, já adiantou que a proposta incluirá os destinos do salário-educação e das contribuições para o chamado “Sistema S”. O ponto central do debate, porém, será a contribuição patronal para a Previdência Social.

O economista José Roberto Afonso, uma das referências brasileiras em questões fiscais, adiantou-se ao debate e, em parceria com o também economista Gabriel Junqueira, foi atrás da resposta para o que pode acontecer com uma eventual redução da contribuição das empresas à Previdência – seja na ponta da geração de empregos, seja na ponta da arrecadação.

Afonso e Junqueira encontraram novidades que o próprio Afonso classifica de “surpreendentes”. Segundo ele, ao longo dos anos, foram ocorrendo não só alterações no perfil setorial da origem, mas também na forma de cobrança das contribuições. Tanto que seu texto, intitulado “Contribuição Previdenciária em Tempos de Crise”, vem com um subtítulo revelador: “sobre mudanças pouco conhecidas e desonerações pouco debatidas”.

São corriqueiros no Brasil, no debate dos temas econômicos, a repetição de mantras desprovidos de base empírica de conhecimento. Às vezes aferrados a situações do passado, às vezes a princípios e conceitos político-ideológicos, quase sempre numa combinação perversa de ambos, esse debate perde substância, quando termina interditado. Louvável, portanto, o esforço de Afonso e Junqueira, de, preliminarmente, verificar o que está ocorrendo.

Economista do BNDES, Afonso é consultor do PSDB para assuntos tributários e tem tido participação ativa no debate e no desenvolvimento das questões fiscais. Suas pesquisas e estudos estão na base da lei de Responsabilidade Fiscal, adotada no governo FHC. Sua trajetória, no meu modo de entender, é um exemplo de como, com base técnica, pode-se encarar a economia como uma matéria verdadeiramente política. Como os melhores entre seus pares, vai às fontes sem medo do que possa encontrar e não briga com os achados que garimpa.

Abaixo, o blog publica, com exclusividade, a introdução do trabalho até aqui inédito de Afonso e Junqueira sobre a contribuição previdenciária.

Contribuição previdenciária em tempos de crise (sobre mudanças pouco conhecidas e desonerações pouco debatidas)

Introdução



A tradicional contribuição para a previdência social está no centro das

discussões fiscais brasileiras no meio de ano marcado pela crise financeira global.

Na agenda presente, a sua arrecadação (crescente) está literalmente salvando a

receita federal (decrescente), e de modo surpreendente, porque se esperava exatamente

o inverso: que este fosse um dos tributos mais atingidos pela crise, na esteira do

aumento do desemprego e da queda dos salários reais.

Na agenda futura, a chamada desoneração tributária da folha salarial está sendo

prometida pelas autoridades fazendárias como uma medida premente e independente da

aprovação de emenda para reformar o sistema tributário.

Neste contexto, é importante conhecer a caracterização mais marcante e recente

da arrecadação das contribuições para o regime geral de previdência. Antecipa-se que as

conclusões são algo surpreendentes – ao menos em relação ao que costuma ser

publicado na imprensa sobre o assunto.

Os últimos anos já mostravam um avanço importante dos serviços, num conceito

mais geral (alcançando também a construção e governos), enquanto a indústria de

transformação perdia continuamente importância relativa. Isso foi relevante para que,

estourada a crise, a perda de arrecadação proveniente da indústria tradicional fosse

compensada pelos serviços, e por expansões atípicas – do próprio governo e de

segmentos não identificados.

À parte a mudança setorial, também foi alterada a forma de cobrança, que não

mais se limita a tradicional incidência sobre salários. O faturamento foi introduzido com

o regime simplificado para microempresas e o especial para agricultura, e mais

recentemente surgiram as retenções na fonte de terceirização de mão-de-obra e até

mesmo a cobrança de governos que nomeiam celetistas para cargos públicos.

Sobre o desempenho atual da contribuição previdenciária, vale acrescentar mais

algumas observações iniciais. A receita tributária decresce na medida em que a

economia desacelera. Este efeito é ainda mais esperado quando se trata de uma crise

financeira global, que provoca recessão e eleva o desemprego. O efeito negativo sobre

os tributos incidentes sobre os salários seria certo. Mais que isso, por teoria, pela

experiência histórica e de outros países, era de se esperar que a receita dos tributos

incidentes sobre a massa salarial sofresse mais rápida e intensamente que a sobre outras

bases. O Brasil fugiu da regra, mais uma vez, nestes primeiros tempos de crise global. A

arrecadação da contribuição previdenciária continuou apresentando taxas positivas de

variação real nos primeiros meses de 2009 em comparação a igual período de 2008.

Mais que isso, tal arrecadação foi fundamental para evitar que o total recolhido pela

Receita Federal do Brasil não sofresse uma queda real ainda mais forte do que a

verificada nos impostos e demais contribuições.

Enfim, importa considerar esses novos traços marcantes da contribuição

previdenciária quando se estuda desonerar a folha salarial a pretexto de fomentar a

geração de novos postos de trabalho, formalizar e, sobretudo, melhorar a

competitividade da produção nacional. É bom que não se esteja pensando e defendendo

essas propostas supondo que aquela contribuição ainda é aplicada como no passado,

incidindo apenas sobre folha salarial e tendo a maior ou boa parte de sua receita

proveniente das atividades mais tradicionais, fabris, primárias ou comerciais.

Antes de tudo, é bom deixar bem claro que esta análise não ignora o fato de que

a crise não ter provocado aumentos mais severos na taxa de desemprego e a massa

salarial ter sido preservada e até elevada, com base nos reajustes acordados antes da

crise, são fatores decisivos para explicar a evolução do principal componente da

arrecadação previdenciária – ou seja, o que empregadores e empregados contribuem

com base na folha salarial. Mas, porque tais variáveis já tem sido destacadas nos

informativos oficiais sobre a arrecadação, tanto divulgados pela Receita Federal, quanto

pela Previdência, esta nota optou por destacar os outros fatores que estão influenciando

cada vez mais e na margem, de forma decisiva o bom desempenho da contribuição

previdenciária.

Na tentativa de contribuir para tal debate, essa nota técnica objetiva analisar o

desempenho recente da arrecadação proveniente das contribuições previdenciárias. Um

certo ineditismo desta avaliação é recorrer às informações do Ministério da Previdência

e Assistência Social (MPAS), que publica um boletim mensal com dados detalhados a

respeito dessas receitas2 – no qual, em geral, só se analisa e comenta a primeira parte,

relativa aos benefícios e seus gastos. Também nos valemos de informações da Receita

Federal do Brasil (RFB), obtidos em sua análise mensal da arrecadação4. As conclusões

apontam que é preciso mais atenção ao diagnóstico sobre a estrutura da receita antes de

serem formuladas e implementadas medidas fiscais que mudem a cobrança de tais

contribuições.