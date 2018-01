Freio nos preços

Maio deve registrar nova queda no IPCA, com os analistas prevendo variação em torno de 0,55%, o que levará o acumulado em 12 meses, se confirmada a projeção, a 8,3%. A tendência, de todo modo, é de alívio nos índices, que poderão passar a girar, em base mensal, abaixo de 0,4%, pelo menos até o quarto trimestre.

Isso se daria não só pela proximidade do encerramento do ciclo de altas fortíssimas nos preços administrados, que já subiram 13,36%, em 12 meses, e figuram como o principal impulso, neste primeiro quadrimestre, de alta no IPCA. Também o aprofundamento da contração do nível de atividades opera no sentido de descomprimir pressões inflacionárias. Esse movimento tem sido reforçado pelo ajuste fiscal, pela continuidade das altas nos juros básicos e pela moderação nas desvalorizações do real.

Não por coincidência, esses fatores começam a explicar a evolução mais favorável da alta dos preços livres em 12 meses. Em abril, a variação, no conjunto do segmento, ficou em 6,67%, já se aproximando do teto da meta de inflação.