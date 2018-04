Jogo do erro na cobertura da economia

Vou deixar, para animar o fim de semana, uma charadinha para vocês resolverem.

Qual é o erro dessa reportagem da “Folha de S. Paulo”, publicada no domingo, 19 de julho, no caderno Dinheiro, que pode ser lida no link abaixo?

http://docs.google.com/Doc?docid=0AY5uonV50BaeZGdyMmhidzhfMzJoa3d3ano5bQ&hl=en

Trata-se de uma reportagem da jornalista Sheila D´Amorim, da sucursal de Brasília, sobre as restrições ao crescimento que podem ocorrer por conta de problemas fiscais. O título é: “Desequilíbrio fiscal ameaça crescimento”. O subtítulo: “Economistas criticam medidas como a lei que exclui o PAC do superávit primário e veem “herança maldita” para o próximo governo”.

Os especialistas entrevistados são: Roberto Padovani, economista para América Latina do banco WestLB; Samuel Pessôa, professor da FGV-RJ, com passagens como assessor de lideranças do PSDB no Congresso (atividade não mencionada no texto); Zeina Latif, economista-chefe do banco ING; Fábio Akira, economista-chefe do banco JP Morgan.

Sheila é uma séria, competente e experiente jornalista, com especialidade em economia e, em particular, na cobertura do Banco Central. Todos os economistas ouvidos são sérios, experientes e competentes. Os diagnósticos que fazem, os processos que descrevem e as conclusões a que chegam, de um dado ponto de vista, fazem sentido.

Onde, então, está o erro?

É com vocês!

(resposta na segunda-feira)