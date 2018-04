Leituras para o fim do fim de semana

Como tem gosto pra tudo, pode ser que tenha quem se interesse, nesta reta final de um domingão de feriado prolongado para uns tantos, por dois excelentes textos econômicos traduzidos por jornais brasileiros no fim de semana.

O primeiro, do respeitado economista Dan Rodrick, saiu no “Valor”, edição de fim de semana, sob o título “Salvem os mercados emergentes”, e trata do que ocorre com a moedas emergentes em situações de crise global como a atual (leia aqui). Complementa bem um artigo recente do economista Luiz Gonzaga Belluzzo, cujo link está no penúltimo parágrafo do post “Carta de (boas?) intenções”, de 17/11, logo aí abaixo.

O outro, do jornalista George Monbiot, colunista do The Guardian, de Londres, intitulado “Não vale culpar Keynes”, saiu hoje no caderno Aliás, do Estadão, e explica muito bem, na minha opinião, o que foi jogado em Bretton Woods e o que está sendo jogado (fora…) agora (leia aqui).

Os textos servem também para que, toda vez que vieram com a conversinha dos “fundamentos macroeconômicos”, quando os tais “fundamentos” se fundamentam apenas em políticas monetárias, a gente lembre de que isso não passa de enrolação barata.