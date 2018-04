Meta de crescimento, sim ou não?

Não é do estilo do blog, mas… Estou em viagem, com agenda cheia e aborrecido por não encontrar um tempo para trazer um debate sobre o que foi anunciado, na segunda-feira, em Brasília, depois da reunião ministerial: a definição do crescimento como prioridade do governo em 2009. Só faltou o ministro Guido Mantega declarar que agora a política econòmica tem como meta crescer 4% no ano que vem.

Estabelecer meta de crescimento é coisa polêmica. Então, que tal vocês cuidarem do assunto enquanto eu estou no ar?