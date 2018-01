No rumo da “recessão técnica”

Com dois meses do segundo trimestre praticamente vencidos, as estimativas para o desempenho da economia no intervalo abril-junho sinalizam um aprofundamento da retração. Ao fim do primeiro semestre, aqueles que se contentam com o critério de queda no PIB em dois trimestres consecutivos para determinar o estado de “recessão técnica” de uma economia, vão dispor de base para assim classificar a situação brasileira.

Quase todos os setores econômicos registram recuos, neste momento. A queda é mais pronunciada na construção civil, mas também atinge a indústria, o comércio varejista e já afeta os serviços, setor até aqui mais resistente à baixa. Essa situação de esfriamento da atividade econômica finalmente passou a ser retratada pelo mercado de trabalho, com aumentos na taxa de desemprego pela combinação de demissões com avanço na procura por emprego.

O terceiro trimestre, de acordo com as projeções, ainda será de retração, porém mais branda. A estabilidade prevista para os últimos três meses do ano marcaria o início de uma recuperação nem acentuada nem rápida. Uma curva na forma de “L” seria o desenho mais provável para o comportamento da economia brasileira neste ano.