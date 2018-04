O mercado (também) já está em campanha

O mercado, como se sabe, não tem moral. Mas, no campo político, é de direita. Essa é a conclusão a que se pode chegar diante das análises sobre o que estaria ocorrendo, no momento, com os juros futuros. Eles teimam em subir, mesmo com recorrentes “puxões de orelha” do presidente do Banco Central.

Como não há expectativas de altas exageradas nos índices de inflação – as projeções, na verdade, indicam que a taxa tende a ficar abaixo do centro da meta –, a explicação dos porta-vozes do mercado para a suposta discrepância é a do “risco político”.

Pelo visto, não é só Lula que, antes da hora, segundos seus críticos, só pensa naquilo: as eleições gerais de 2010. Se a análise corrente fizer sentido, o mercado também está apressadinho e parece querer impor sua agenda eleitoral já agora.

O candidato queridinho do mercado será sempre aquele que apresentar uma plataforma que confira absoluta prioridade ao controle da inflação e, para isso, se comprometer com um arrocho fiscal incondicional. Num país de grandes desigualdades sociais, este é o resumo de uma plataforma conservadora. Como os dois nomes com circulação mais franca no momento – o governador José Serra e a ministra Dilma Rousseff – não parecem rezar por essa cartilha, o mercado, informam os seus porta-vozes, anda incomodado.

Ninguém pode impedir que o mercado faça como faz. Afinal, embora tratado como se tivesse alma humana (o mercado fica nervoso, inquieto, otimista, prudente etc. etc.) não é uma entidade com rosto e corpo de gente e não tem diretor-responsável. Mas o governo – aí incluída a chamada “autoridade monetária” – tem a obrigação de limitar a natureza devastadora dos movimentos do mercado. E tem instrumentos para isso. Se não os utilizar correta e afirmativamente, na hora certa, a culpa, sim, será sua – não do mercado.

Não se pode ser contra ou a favor do mercado, do mesmo modo que não se pode ser contra ou a favor das marés. Mas tanto as marés, como o mercado, podem e devem ser controlados, caso se queira evitar desastres – naturais, no caso delas, ou sociais, no caso dele.

* * *

Veja aqui um relato do meu jovem e arguto interlocutor, o jornalista Leandro Modé, que, em sua rotina profissional, observa os movimentos do mercado e dialoga com seus participantes e representantes.

O risco eleição

Por Leandro Modé

O mercado, como é de sua natureza, já encontrou um novo motivo para especular: as supostas incertezas sobre a eleição presidencial do ano que vem. Eu mesmo apurei que, no mercado, o “risco Serra” e o “risco Dilma” já influenciam as taxas de juros futuras. Os investidores, dizem economistas de instituições financeiras, estariam cobrando um “prêmio” além do razoável por temerem que as escolhas de Serra ou Dilma resultariam em alta da inflação lá na frente.

Como se sabe, taxas de juros futuras contribuem para a definição das taxas de juros no presente. Em um país que luta para sair da paradeira econômica provocada pela crise global, é uma péssima notícia. Crédito mais caro é geralmente igual a atividade mais fraca.

Eleições no Brasil são prato cheio para a especulação financeira. Vide a profunda crise criada pelo próprio mercado em 2002, quando ia se cristalizando a vitória de Lula e do PT. Hoje, a situação macroeconômica do País é bem mais sólida, o que em tese afasta a hipótese de um crise daquele tamanho.

Mas, se o zumzumzum se espalhar, outros efeitos poderão ser sentidos na economia real. Daqui a pouco, o dólar emplaca uma sequência de altas, algum engraçadinho diz que é por causa da Dilma ou do Serra, a ‘tese’ ganha força e acaba dando naquilo que já conhecemos bem – inflação mais alta e juro idem.

Pode-se criticar a entidade ‘mercado’ por criar problemas onde eles não existem. Mas não se pode negar que seus movimentos acabam influenciando o dia a dia da economia e das pessoas comuns.

O fato é que tanto Serra quanto Dilma ainda deixam muitas perguntas sem resposta: qual seria a política fiscal de Dilma? Serra vai pôr em prática o que tem defendido há tanto tempo, ou seja, uma taxa de juros bem mais baixa e um real mais desvalorizado? A propósito, alguém aí sabe o que Dilma pensa sobre a política monetária? E tem ideia do que Serra faria com os reajustes do salário mínimo?