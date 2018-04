Redução do desemprego em junho: não é bem o que parece

Como certos mulherões que ficam à noite nas calçadas mal iluminadas das grandes avenidas, certas notícias, em economia, não são exatamente o que parecem. É o caso da taxa de desemprego, levantada pelo IBGE, no mês de junho. Houve um recuo de 8,8% da população ativa para 8,1%. Parece que mais gente arrumou emprego ou deixou o desemprego. Mas não foi isso o que ocorreu.

A taxa recuou mais pelas peculiaridades da metodologia de cálculo da taxa de desemprego (o IBGE prefere chamar de “taxa de desocupação”) do que pelo aumento da oferta de vagas e absorção de desempregados. Quem, embora sem emprego, não está procurando trabalho no mês da pesquisa, não é computado como desempregado. Vai engrossar uma taxa paralela, a taxa de desalento (calma, pessoal, não tem conspiração ou outras intenções nisso aí: essa é a metodologia usada em todo o mundo para o cálculo da taxa de desemprego aberto).

Em junho, aumentou o desalento, não a criação de vagas, que ficou estagnada em relação a maio, provocando uma queda no nível da população economicamente ativa (PEA). Cerca de 5 mil pessoas deixaram a PEA em junho, quando normalmente, no mês, ocorre um incremento de 80 mil. Em resumo, a taxa de desemprego caiu porque caiu a procura por emprego e não porque novas vagas foram criadas e ocupadas.

De todo modo, a tendência é de aumento moderado e lento na oferta de novas vagas. A perspectiva é de que a taxa de desemprego se acomode em torno de 8% até o fim do ano, mantendo mais ou menos o nível de 2008.

Quando se quer mirar o desempenho da economia no futuro próximo, o mais importante, no entanto, não é a taxa de desemprego, mas a evolução da massa salarial. Ela reflete, em conjunto, o nível de emprego e os rendimentos auferidos pelos trabalhadores. Com lenta criação de empregos e lenta redução da taxa de desalento, a perspectiva é de que a massa de salários não avance – ou avance pouco – ao longo do segundo semestre. Se isso realmente ocorrer, o consumo, que responde por grande parte da evolução geral da economia, também tende a evoluir modestamente.