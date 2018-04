Resposta do jogo do erro

A resposta ao jogo do erro na cobertura econômica, desafio lançado pelo blog na sexta-feira, é muito simples: a matéria, editada como se fosse um “factual”, uma descrição neutra de um fato, não passa da reprodução de uma única visão do fato.



São várias as fontes consultadas, mas todos os especialistas que opinam, sem exceção, filiam-se à mesma corrente de pensamento econômico. Com o agravante de que três dos quatro entrevistados são “economistas de bancos”, que observam a economia de um específico ponto de vista e com ênfase em seus aspectos financeiros.

Há especialistas, tão sérios, competentes e experientes como os consultados no texto, com visões diferentes dos mesmos fatos.

O erro reside na falta de diversidade de pontos de vista e de contraditório. O lamentável que essa é a regra na cobertura de economia – não a exceção.