Teto para a alta dos juros

O melhor do resultado do Copom de julho foi o comunicado indicando o fim do atual ciclo de alta nas taxas básicas de juros. Sobraram, na interpretação dos analistas, pequenos espaços para novas elevações no futuro próximo, mas os sinais emitidos são de que esta é apenas uma precaução recomendável em tempos de tantas incertezas.

É missão do Banco Central controlar a inflação e, para tanto, ele deve usar a política monetária – seja com manejo dos juros, seja com a manejo do dinheiro em circulação, caso do recolhimento ou liberação de compulsórios de depósitos em bancos. No sistema de câmbio flutuante, a política monetária também opera como “gestor” da taxa de câmbio, que tende a recuar quando os juros sobem, e a subir quando os juros são cortados.

Na administração da política econômica, o controle da inflação e os estímulos macroeconômicos ao crescimento dependem da combinação das políticas fiscal e monetária. Na teoria, se, por exemplo, a política fiscal é frouxa, é recomendável que a política monetária seja mais apertada (juros mais altos) – e vice-versa.

No atual momento da economia brasileira, em que recessão ou baixo crescimento convivem com inflação alta, refletindo desequilíbrios, especialmente nas contas públicas, a orientação convencional é que tanto a política fiscal quanto a política monetária sejam contracionistas. Mas a regra convencional deve sempre passar pela prova da realidade do momento.

No momento, mesmo com a política fiscal não tão apertada quanto a desejada pelo governo, em razão, principalmente, do boicote promovido pelo Congresso ao corte de gastos e aos aumentos de arrecadação propostos pela equipe econômica, o aperto da política monetária começou a se mostrar menos eficaz. Ao puxar a economia para baixo, a política de juros ajuda a comprometer o ajuste fiscal, reduzindo a capacidade de a economia gerar receitas públicas. Sem falar que passa a contribuir para atrapalhar o controle da relação entre a dívida pública e o PIB, indicador crucial nas avaliações dos riscos de não pagamento dos títulos emitidos pelo governo – e na esteira deles pelas empresas privadas.

Não é difícil entender que quanto mais sobem os juros, mais a economia tende a perder fôlego e, assim, com a consequente redução da demanda agregada, menos espaço há para altas de preços. Mas, além disso, com a alta dos juros, a dívida pública também cresce. Se esse aumento já ocorria porque o superávit primário obtido não era suficiente para conter sua elevação, quando esse movimento se soma ao pagamento de juros, a dívida avança mais e mais rápido.

A relação dívida/PIB, nessas circunstâncias, cresce pelo aumento do numerador e, cumulativamente, pela redução do denominador. Se já está muito alta para os padrões dos países emergentes similares ao Brasil, com esse dois efeitos conjuntos a tendência é ficar explosiva e cada vez mais de difícil pagamento. É de olho nesse quadro que as agências de classificação de risco se movem para rebaixar a nota de crédito brasileira.

Discute-se se uma política de juros mais dura prosseguiria eficaz quando a inflação atual se deve ao reajuste de preços administrados, que foram descomprimidos pelo governo depois de anos de controle artificial de seus preços, como instrumentos de contenção da inflação. Se isso for verdade e pelas razões acima expostas, o longo ciclo de alta dos juros, que parece ter sido encerrado com elevação de julho, acabou operando contra o ajuste fiscal.