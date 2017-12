Lentes de decisão

Quem Faz

CLAUDIA MIRANDA GONÇALVES

Coach e Consultora Sistêmica, Facilitadora de Pensamento Sistêmico na Consultoria Elemento Humano da qual é sócia fundadora. Trabalhou com jovens talentos através de coaching de carreira em empresas como BCG, McKinsey, Banco Real ABN AMRO, Accenture, JP Morgan. Ao longo de 21 anos, também atuou como coaching e facilitação de times em empresas como RV+, Narita D&S, Riachuelo, Pepsico, Ajinomoto. "Ajudo pessoas e empresas a encontrarem não só as novas possibilidades, mas a sintonizar com estas a energia e atitude que ajudem a torná-las histórias de sucesso."



CORNELIA BENESCH BONENKAMP

Mastertrainer em Constelações Organizacionais (Infosyon), PNL, Facilitadora de Pensamento Sistêmico na no IBC - Coaching. Consultoria/Coaching: Lenovo, 3corações, EY, Nexel, ZF... "Adoro ajudar as pessoas e empresas a aumentar a visão, dando suporte para que possam abrir mão dos preconceitos e sair da história única. Feliz quando veem o que não viam, ampliando as possibilidades."