Conectados para o longo prazo

A tecnologia modificou significativamente como interagimos. Hoje podemos ter mais experiências em tempo real, fomentando a colaboração. A capacidade de interação e colaboração é a chave para se realizar grandes sonhos/ projetos. Um grande sonho não se torna uma realidade significativa graças a uma única pessoa. Requer um esforço de equipe. Assim, o líder será efetivo enquanto líder na medida em que ele consiga construir relacionamentos que permita que ele e a equipe (o líder deve aqui pensar menos em “eu” e mais em “nós”) para realizar essas coisas em conjunto. É a qualidade dos relacionamentos que nos sustenta no longo prazo. Se não houver qualidade, em algum ponto as conquistas não se sustentam.

Quando os líderes estão em seu melhor, eles dizem “nós” três vezes mais do que dizem “eu”.

Há duas partes muito importantes para alimentar a colaboração:

Crie um clima de confiança

Invista nos relacionamentos

Quais são as normas de reciprocidade, explícitas ou implícitas, em sua organização que dão suporte ao compartilhamento?

Quais são as experiências na organização em se trabalhar em cooperação em projetos?

CRIANDO UM CLIMA DE CONFIANÇA

As neurociências nos ensinaram que as pessoas precisam sentir-se seguras para tomar riscos. Aqui está uma grande missão do líder: estimular esse ambiente. Como?

Uma boa imagem pode ser daquele clássico exercício de se jogar para trás e confiar que a pessoa atrás irá segurar. O líder precisa ser o primeiro a ir. Ele deve confiar primeiro, fazer-se vulnerável.

Com essa imagem em mente e sabendo que tendemos a confiar em quem conhecemos, aqui vão os passos práticos:

Abra-se: conte estórias que mostrem seus valores e sua vulnerabilidade.

Crie consenso sobre as crenças da equipe.

Foco nos outros (versus focar em si mesmo).

Garanta que as habilidades necessárias estão presentes na equipe.

Acompanhe sempre.

INVESTINDO EM RELACIONAMENTOS FORTES

Escolha o quanto de energia e talento cada um coloca no trabalho através da cooperação em objetivos comuns em que cada um tem papéis claros e partes individuais também bem definidas.

Respeite as normas de reciprocidade; isso cria uma atmosfera colaborativa naturalmente.

Recentes estudos em colaboração entre as universidades de Waterloo, Canadá, e Cornell , Estados Unidos, mostram que comunicação face a face é 34 vezes mais efetiva que a comunicação escrita. Assim, criar momentos de face a face constrói relacionamentos de longo prazo.

A colaboração tem desempenho melhor que a competição no longo prazo dentro de sua equipe. PERSISTA!!!!

Use a comunicação não violenta: aspire uma visão incondicional de respeito à humanidade das pessoas e coloque isso em primeiro lugar. Note como a forma que falamos afeta as pessoas. Tenha a intenção de se conectar e se manter conectado com as pessoas.

Relacionamentos se rompem ou se tornam disfuncionais quando a forma que tentamos satisfazer nossas necessidades não é aceitável para outras pessoas. Mas se olharmos para as necessidades por trás dos comportamentos, teremos uma boa chance de nos mantermos conectados em lugar de defensivos. Por isso devemos ser muito específicos naquilo que pedimos.

Precisamos modelar nosso comportamento momento a momento.

Claudia Gonçalves

claudia@ikigai.etc.br