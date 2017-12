Entrevista com Eva Wieprecht – a visão sistêmica e humana – parte 2

Segue aqui a segunda e última parte da entrevista com Eva Wieprecht.

Nesta parte Eva compartilha algumas maneiras e ferraments do Modelo Satir para trabalhar com o aspecto humano nas empresas, especialmente as familiares.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Quer saber mais sobre a metodologia? Em breve compartilharemos um pouco dos temas que Eva aborda aqui. Gostaria de conhecer as ferramentas? Em duas semanas compartilharemos algumas. Gostaria de contar sobre sua empresa? Nos escreva!

claudia@ikigai.etc.br &

Semilla Treinamento Empresarial Ltda., representante do Instituto Virginia Satir da Alemanha

www.semilla.com.br

www.virginiasatir.com.br

Eva Wieprecht

• Diretora do Instituto Internacional Virginia Satir, da Alemanha, Colônia.

• Trainer e Teamleader na abordagem do Modelo Satir – Modelo de Validação Humana

• Treinada extensivamente em Transe Generativo e Psicoterapia de Relações com o Self (Selfrelations) pelo Dr. Stephen Gilligan

• Trainer Assistente no Programa de Coaching Generativo desenvolvido pelo Dr. Stephen Gilligan e Robert Dilts

• Consultora Internacional, Trainer e Coach sistêmica especializada em coaching para empresas familiares