Entrevista com Eva Wieprecht – a visão sistêmica e humana – parte 1

Como usar modelos de validação humana dentro das empresas? Como ouvir as vozes e dores?

Existe uma certa crença de que as empresas são objetivas, racionais. A racionalidade e objetividade são parte importante das empresas sem dúvida alguma. Não se trata de eliminar ou colocar em segundo plano processos, regras, análises…Mas são seres humanos que movem empresas! Seres humanos cheios de emoções, crenças, vontades e medos. Como achar que esta sopa emocional não afeta o desempenho ou achar que se trata de questões pessoais que cada indivíduo deveria tratar em sua esfere privada? Ou, quando a empresa traz impacto sobre seus colaboradores, como não olhar e cuidar?

Nessa entrevista com Eva Wieprecht, que trabalha com o modelo de validação humana de Virginia Satir, temos um vislumbre de como trazer um diálogo humanizado para dentro das empresas e que tipo de diferença isso pode fazer.

A especialista em sistemas de empresas familiares Eva Wieprecht fala sobre como ela emprega a metodologia de Virginia Satir para auxiliar empresas familiares em seus desafios, como por exemplo no momento de transição entre gerações. Clique abaixo para assistir a primeira parte da conversa.

Quer saber mais sobre a metodologia? Em breve compartilharemos um pouco dos temas que Eva aborda aqui. Gostaria de conhecer as ferramentas? Em duas semanas compartilharemos algumas. Gostaria de contar sobre sua empresa? Nos escreva!

claudia@ikigai.etc.br &

Semilla Treinamento Empresarial Ltda., representante do Instituto Virginia Satir da Alemanha

www.semilla.com.br

www.virginiasatir.com.br

Eva Wieprecht

• Diretora do Instituto Internacional Virginia Satir, da Alemanha, Colônia.

• Trainer e Teamleader na abordagem do Modelo Satir – Modelo de Validação Humana

• Treinada extensivamente em Transe Generativo e Psicoterapia de Relações com o Self (Selfrelations) pelo Dr. Stephen Gilligan

• Trainer Assistente no Programa de Coaching Generativo desenvolvido pelo Dr. Stephen Gilligan e Robert Dilts

• Consultora Internacional, Trainer e Coach sistêmica especializada em coaching para empresas familiares