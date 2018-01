Eu sei que parece esquisito dar este conselho. Mas é isso mesmo! Goste de problemas. As pessoas mais criativas no planeta adoram problemas. Elas normalmente respondem SIM a estas duas perguntas:

1. Você consegue identificar qualquer problema, pequeno ou grande, no planeta?

2. Você consegue identificar uma ou mais soluções para este problema?

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Consegue dizer SIM para as duas? Você é um gênio criativo.

Sim, você não é poeta, pintor, ou músico. Nem trabalha com design… Ainda assim você pode ser este gênio criativo. A confusão sobre a criatividade acontece porque assumimos que é preciso um dom artístico para as pessoas serem criativas. Este é o criativo mais conhecido, mas não o mais comum.

No mundo de negócios, os profissionais lidam com problemas tangíveis – dinheiro, atrasos, ineficiência, a vida que acontece. O pulo do gato: a criatividade é MAIS recompensada, não menos, no ambiente tradicional. Sempre se recompensa aqueles que trazem soluções criativas que economizam dinheiro, poupam tempo ou esforço.

Mesmo que não consiga fazer o desenho de uma árvore (lembra da época da escola? Desenhe uma casa, uma árvore), você pode se tornar a pessoa das ideias. Quando você se tornar esta pessoa, você atrai mais pessoas para executar sua visão criativa.

Sim, somos todos criativos. Não, nem todos usamos nossa criatividade.

Agora vamos à prática. Aqui vão algumas formas para se tornar mais criativo com o tempo, independente de sua indústria ou cargo:

1) leitura

Esta é uma escolha óbvia, mas provavelmente por uma razão diferente daquela que você está pensando.

Normalmente as pessoas levam anos para escrever um livro. A informação no livro muitas vezes vem de décadas de pesquisa e trabalho e experiência de vida.

O tempo para se ler um livro nem chega perto disso. Ao ler um livro você ganha anos de experiência com um custo de algumas horas.

2) encontre mais problemas

Advertência: É um caminho sem volta.

Quando você aprende como é um bom design, você vê design ruim em todo canto. Quando você aprende o que é uma boa escrita, você encontra parágrafos estranhos e desajeitados saltando aos olhos. Quando você aprende o que é uma boa estória, você começa a ser mais seletivo com a TV, cinema, shows, livros.

Treinar a sua mente para consistentemente buscar problemas é uma forma excelente de se tornar mais criativo. Também uma forma super eficaz de ficar desapontado com 98% do trabalho que você vê.

Mas essa análise crítica, ácida será recompensada. Quanto mais problemas você, mais problemas você resolve (se não ficar reclamando e achando que outra pessoa tem que resolver para você). Quanto mais problemas você resolve, mais você se expõe a novos problemas. Quanto mais problemas novos você se expõe, mais valios@ você se torna. Assim, desde que você não fuja dos desafios, você encontrará oportunidades para ser mais criativo em tudo o que faz.

3) faça esta pergunta boba

Esta simples pergunta pode realmente deixar você mais esperto

“O que é isso?”

Essa pergunta faz mágicas.

“Eu trabalho em SQL a maior parte do tempo.”

“O que é isso?”

A pessoa explica e eu fico sabendo mais sobre database.

“Eu melhorei minha concentração praticando foco na respiração.”

“O que é isso?”

A pessoa explica e agora eu inspiro, seguro, expiro e seguro em quarto tempos todos os dias de manhã. E a minha capacidade de centramento e foco melhorou muito.

4) brinque com ideias aparentemente opostas

Muitas vezes os problemas vem em forma de polaridades ou ambiguidades. Queremos coisas que parecem ser excludentes. E normalmente falamos A ou B. Sustente a ambiguidade mais um pouco, brinque com A + B; ou nem A nem B. Deixe a sua mente livre para brincar com essas possibilidades. Em alguns casos você terá um A-HÁ! E vem algo novo a partir da tensão entre duas ideias a princípio opostas.