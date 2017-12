O essencial é invisível aos olhos: o que o mundo corporativo exige, mas poucos mostram.

Soft skills são aquelas competências que não conseguimos quantificar. Elas são uma combinação de habilidades interpessoais, como habilidades sociais, de comunicação, inteligência emocional e social, e caráter. Especialistas afirmam que as habilidades técnicas vão te conseguir uma entrevista, mas as soft skills vão te conseguir a vaga.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Veja por este ângulo, assim como nossos empregadores nós também buscamos soft skills a quem nos presta serviços. Entre um médico que te escuta e te dá atenção, e um outro que foca somente no diagnóstico, qual você prefere? Entre o dentista que te trata apenas como um paciente e um outro que pergunta sobre o seu dia, sua família e seu cachorro, qual você escolheria? No mundo corporativo é assim também que as coisas funcionam.

Nosso local de trabalho evoluiu para uma dinâmica interpessoal que não pode ser ignorada. Os atos de ouvir, apresentar ideias, resolver conflitos, e incentivar um ambiente de trabalho aberto e honesto, incentivam a criação e manutenção de relacionamentos entre as pessoas. São esses relacionamentos que permitem que as pessoas participem integralmente de projetos, mostrem gratidão e admiração pelos outros e forneçam suporte para o crescimento da empresa como um todo.

Se você é muito bom em conseguir clientes, mas tem dificuldade em mantê-los, você possui um gap com as suas soft skills. Se a sua equipe entrega ótimos resultados, mas no fim do projeto estão mentalmente e fisicamente exaustos, sua equipe possui um gap nas soft skills. Se a sua empresa tem muitos gerentes, mas poucos líderes, ela provavelmente tem um gap de soft skills.

É importante reconhecer o papel essencial dessas soft skills no desenvolvimento individual e de equipes, encorajando seu crescimento através da organização. Alguns tópicos que devem ser levados em consideração: Responsabilidade individual; Grau de colaboração; Habilidades interpessoais de negociação; Resolução de conflitos; Flexibilidade e adaptabilidade de pessoas; Comunicação clara; Pensamento criativo; Inclusão; e Coaching e mentoria.

Quanto mais desses itens você observa em uma empresa, mais as chances desta empresa possuir pessoas que tenham soft skills bem desenvolvidas. Estas características impactam na atitude que o funcionário traz para a interação com os clientes, colegas, supervisores e todos os stakeholders ligados àquela organização, alimentando uma ótima performance de equipe, e levando as pessoas a contribuírem com mais seriedade à estratégia e visão da empresa.

Como parte de uma empresa, ou futuro funcionário, é importante que você tenha mente algumas soft skills essenciais para subir de cargo ou ser contratado:

Integridade

Ética de trabalho

Atitude positiva e entusiasmo

Adaptação e flexibilidade

Comunicação efetiva e confiança

Abertura e receptividade ao feedback

Pensamento criativo

Pensamento crítico e solução de problemas

Colaboração, gerenciamento de conflitos e habilidade de negociação

Pareceu complicado ou difícil? A boa notícia é que, como qualquer outra habilidade, as soft skills podem ser aprendidas. Desenvolver essas habilidades não somente te ajuda a melhorar sua posição na carreira, mas também tem um impacto na sua vida pessoal. Procure um curso de escrita ou apresentação, para melhorar sua comunicação, por exemplo, ou contrate um coach que te ajude a desenvolver essas habilidades essenciais. Busque um novo jeito de ser!

Livia Zillo