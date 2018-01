Barbosa quer urgência para implementar banda fiscal

O ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, tem urgência na implementação da banda fiscal por causa das dificuldades em acompanhar este ano a meta de superávit primário. Ele anunciou na reunião do Conselhão que quer enviar uma proposta ainda este semestre, mas pretende antes discuti-la com as lideranças do Congresso Nacional. A primeira impressão da base aliada, que terá de apreciar a proposta, foi de boa acolhida.

O argumento que o ministro da Fazenda está usando para reforçar a necessidade da reforma fiscal é a dificuldade do governo em cortar gastos por conta do “engessamento” das despesas e da queda da arrecadação num cenário de desaceleração da economia. Ele avalia que o espaço para uma ampliação maior do corte dos gastos é restrito em razão do ajuste já feito em 2015, que foi elevado. O gasto com custeio, por exemplo, teve uma queda real de 10% no período.

Desde que foi secretário-executivo da equipe do ex-ministro da Fazenda Guido Mantega, Nelson Barbosa tentou emplacar a ideia das bandas fiscais. Mantega não apoiou a proposta e insistiu pelo caminho das manobras contábeis, que culminaram com as pedaladas fiscais.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

No ministério, diz-se que Barbosa pretende acelerar a discussão, ao assumir o cargo tenha descartado mudar o superávit estabelecido para este ano, de 0,5% do Produto Interno Bruto (PIB). A preocupação é que seu movimento não seja interpretado como uma “licença para o gasto”. Na oposição e também na base aliada no Congresso já há quem fale isso. Foi por essa razão que o ministro propôs também a fixação de um limite do gasto público.

A meta fiscal de 2016 já é tímida e não interrompe a trajetória crescente da dívida pública brasileira, que, em breve, ultrapassará a barreira dos 70% na sua relação com o PIB. O risco é que a adoção de medidas como a banda deem um fôlego inicial para o governo, mas futuramente a conta chegará para todos na forma de mais impostos e ajustes, com maior sacrifício para toda a população.

Escreva para nós: lupa@estadao.com