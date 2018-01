Conta de Temer no Congresso vai além dos bilhões de reais

Por Ricardo Brito e Adriana Fernandes

Para garantir o afastamento definitivo da presidente afastada Dilma Rousseff, o governo do presidente em exercício, Michel Temer, terá de pagar uma conta mais do que bilionária pelo apoio dos senadores – para confirmar a condenação da petista – e dos deputados – para conquistar uma certa tranquilidade. E levar adiante a agenda econômica após a renúncia do aliado Eduardo Cunha (PMDB-RJ) do comando da Câmara.

Após dois meses de gestão interina, completados hoje, a conta do chamado governo “congressual” de Temer envolve uma série de iniciativas:

1 – Ceder, conforme o Broadcast revelou, aos Estados e municípios cerca de R$ 2,4 bilhões em recursos para emendas de bancada impositivas e de ressarcimento dos entes regionais da Lei Kandir;

2 – Adiar para depois da votação do impedimento de Dilma o envio ao Congresso das chamadas “medidas amargas” ao Legislativo, como as reformas da Previdência e trabalhista e a adoção de propostas que aumentem tributos;

3 – Manter os acordos firmados por Dilma para conceder reajustes salariais ao funcionalismo público a fim de evitar eventuais protestos e greves das categorias, mesmo diante do rombo projetado para este ano de R$ 170,5 bilhões;

Nesse ínterim, Temer teve que conviver com três quedas de ministros tragados pela Operação Lava Jato – principal fator de instabilidade do governo -; foi derrotado na Câmara do intento de tentar acelerar o projeto que trata da renegociação da dívida dos Estados por uma articulação das bancadas do Nordeste, insatisfeita com os termos do acordo; e ainda terá de engolir a inesperada candidatura do ex-ministro de Dilma, Marcelo Castro (PMDB), à sucessão de Cunha – o governo queria um nome de consenso, que o próprio PMDB não lançasse candidato.

O Congresso não empareda o presidente em exercício. Sutilmente demonstra insatisfações, como a ameaça de não votar a meta fiscal de 2017 esta semana. Não leva adiante a PEC do teto dos gastos públicos, eixo da pauta econômica do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, que pouco tramitou em quase um mês que chegou à Câmara.

Mas os parlamentares fazem acenos também, como no caso do relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) do próximo ano, senador Wellington Fagundes (PR-MT), que manteve a possibilidade de o governo usar a CPMF como receita, desde que a proposta de emenda à Constituição que traz de volta o imposto do cheque venha a ser aprovada pelo Legislativo.

É nessa delicada equação que Temer trabalha de olho principalmente em conseguir ao menos 54 votos de senadores para garantir um mandato efetivo com a condenação de Dilma. E aí começar a governar para valer.

