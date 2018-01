Governo busca alavancar investimentos dos estados

Integrantes da equipe econômica têm discutido com parlamentares da base aliada uma forma de “alavancar” investimentos a serem realizados por Estados e municípios.

Uma das soluções engenhosas em discussão, conforme antecipou o senador Romero Jucá em entrevista exclusiva ao Broadcast, é permitir que ativos da União como imóveis funcionais e prédios do INSS, por exemplo, sejam dados em garantia em projetos realizados entre os governos regionais e a iniciativa privada, que efetivamente aportará os recursos. Seria criado um Fundo Garantidor com os ativos da União. O projeto está sendo costurado junto com os parlamentares.

A iniciativa, em discussão na Fazenda e no BNDES, acabaria com um dos principais entraves dos Estados para captar verba, isto é, a falta de garantias que eles podem dar. Uma parceria público-privada seria firmada para realizar os projetos. A expectativa é que a construção de uma penitenciária, por exemplo, saia mais barata dentro desse modelo do que uma execução por meio de licitação.

Com a agenda econômica traçada pelo ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, começando novamente a ser atropelada pela votação de projetos que não são prioritários para o governo, a negociação dessa proposta em conjunto com o Congresso pode ajudar a distensionar essa relação.

A iniciativa é polêmica porque, no limite, em caso de calote de uma prefeitura na construção de uma creche, um imóvel da União poderia ser alienado para bancar a dívida com uma determinada empresa. É um cenário nada desprezível em tempos de forte queda de arrecadação e forte deterioração das finanças em todos os níveis de governo.

O problema de garantia que entrava os projetos de investimentos – principalmente de grandes obras de infraestrutura – se arrasta há anos sem que uma saída regulatória tenha sido encontrada pelo governo com o apoio do Congresso. O governo criou a Agência Brasileira Gestora de Fundos Garantidores e Garantias (ABGF) para ajudar nesse esforço, mas a empresa pública vinculada ao Ministério da Fazenda em 2012 não deslanchou de fato.

O governo tem se mobilizado para ajudar os Estados. São inúmeras as iniciativas para socorrer os governadores, entre elas, o projeto que permite o alongamento por 20 anos da dívida dos Estados. O Conselho Monetário Nacional (CMN) também decidiu, na semana passada, modificar resolução para autorizar a concessão de financiamentos aos entes federativos em função da perda de arrecadação de royalties.

O que não está claro ainda é o impacto dessas medidas no resultado das contas públicas. De imediato, a trajetória deverá ser de aprofundamento do déficit.

