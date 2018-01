Meirelles age com cautela, mas não pode demorar

Não é apenas a já esperada lua de mel com o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, que explica a reação ainda positiva do mercado, mesmo diante da ausência de medidas concretas e dos nomes da equipe econômica. Em outras situações, a dificuldade do ministro da Fazenda em formar a sua equipe já teria se refletido de forma mais forte em volatilidade dos ativos.

A avaliação que prevalece é a de que a cautela de agora vai evitar que Meirelles cometa o mesmo erro do ex-ministro da Fazenda, Joaquim Levy, de estabelecer uma meta fiscal sem ter conhecimento de todos os riscos, e também de elencar medidas que não teriam condições de serem aprovadas. Logo na primeira entrevista depois da sua indicação para o cargo, Levy se comprometeu com um superávit de 1,2% do PIB em 2015 e de 2% em 2016.

A realidade, no entanto, acabou mostrando que o quadro das contas públicas naquele momento não comportava um saldo positivo. Muito menos desse tamanho. Levy demorou para aceitar essa realidade e até o fim insistiu em fazer um ajuste maior do que o possível, sem condições políticas para tal empreitada.

Os ruídos em torno dos nomes da equipe existem. Mas, ao mesmo tempo, o que se espera é que a equipe econômica tenha condições e capacidade técnica e, sobretudo, alinhamento para implementar um ajuste fiscal crível. Não há espaço para disputas internas – que já tiveram seu primeiro ensaio em torno da Proposta de Emenda Constitucional (PEC) em torno do foro privilegiado para a presidência do BC.

A novidade com a escolha de Tarcísio Godoy para ser o vice-ministro da Fazenda foi considerada boa por integrantes do mercado, segundo apurou a coluna, por contar com alguém que olhou de perto os números recentemente e conhece os processos de alienação de ativos que já estavam em andamento.

Mas o entendimento é que Meirelles não pode demorar muito. Precisa divulgar um plano mais detalhado ainda nesta semana. “O mercado já precificou os bons nomes e está querendo ver as ações”, resume um executivo de um banco.

A nova base aliada de Temer na Câmara – justamente aquela que votou maciçamente pelo impeachment de Dilma – começa a dar seus primeiros sinais de reservas com as prováveis medidas do governo, com críticas a um eventual retorno da CPMF e à reforma da Previdência. A Fiesp, que atuou fortemente pela saída de Dilma, cobrará agora a fatura se posicionando contra a volta do imposto do cheque.

A confiança pode até melhorar na base do discurso. Mas, se o apoio do PMDB e da base aliada do presidente em exercício às medidas duras não for para valer, ela vai evaporar rapidamente no rastro da insatisfação da população como os problemas econômicos.

