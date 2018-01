Por Lula, Wagner sabota Barbosa ao falar de reservas

Lula já é governo, mesmo em meio à homologação hoje da bombástica delação premiada do ex-líder do governo no Senado Delcídio Amaral, que o implicou e a presidente Dilma Rousseff em suspeitas investigadas pela Operação Lava Jato, alimentando ainda mais a sombra do impeachment após os gigantescos protestos de domingo (13).

Antes mesmo de o ex-presidente entrar de fato como o “Pelé” da equipe de Dilma, é simbólico que o ministro da Casa Civil, Jaques Wagner, tenha admitido ontem a possibilidade de uso das reservas internacionais. Com US$ 372,58 bilhões, as reservas brasileiras, sob gestão do Banco Central, tornaram-se nos últimos tempos a obsessão do PT e de Lula para “salvar” as contas públicas e a economia brasileira.

Embora a possibilidade de uso das reservas seja um dos assuntos econômicos mais sensíveis a alimentar o combustível da especulação do mercado financeiro, Jaques Wagner não se esquivou de afirmar que há “uma reflexão” no governo sobre a adoção desse caminho. Na agenda do PT de 22 medidas de emergência a serem adotadas pelo governo, a utilização de parte das reservas para um Fundo de Desenvolvimento e Emprego é o segundo item da lista.

A declaração de Wagner, o mais fiel aliado de Lula no governo Dilma, vai justamente na contramão do que vem afirmando o ministro da Fazenda, Nelson Barbosa. O ministro reforçou a sua posição, na sexta-feira passada, durante encontro, em São Paulo, com membros do Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial (Iedi).

É sempre bom lembrar o que disse Barbosa com todas as letras: “As reservas são um ativo importante. É pela acumulação de reservas que hoje temos uma maior estabilidade no balanço de pagamentos, o que nos dá autonomia para discutir a solução dos nossos problemas com os brasileiros, com os empresários, trabalhadores e parlamentares brasileiros. É um seguro importante contra flutuações no câmbio e tem de ser preservado, especialmente nesse momento de turbulência”.

Na quarta-feira da semana passada, portanto antes da declaração do ministro, circulavam rumores no mercado de que o governo utilizaria as reservas internacionais para impulsionar a economia, em especial o programa Minha Casa, Minha Vida. As especulações giravam justamente em torno de Jaques Wagner, que, segundo as informações que rodaram as mesas de operação, teria concordado com o uso das reservas. Não foi à toa que no dia seguinte dos boatos, Barbosa utilizou um evento de aniversário do Tesouro Nacional para declarar em tom acima do seu estilo pessoal de que não é hora de “extremismos” na economia.

Está claro que o ministro da Fazenda está sendo sabotado. Se Barbosa capitular em torno de sua convicção de que é preciso preservar as reservas, será o sinal mais evidente de que seguirá na mesma armadilha imposta pelo PT e Lula ao ex-ministro da Fazenda Joaquim Levy. A diferença é que Barbosa não é Levy e, sendo assim, não ficará fazendo seguidas ameaças de deixar o governo, se as coisas não forem feitas do seu jeito.

O risco é o ministro ceder demais em relação aos princípios de sua estratégia de política econômica já anunciada. A proposta de reforma da Previdência já caiu por terra. As reservas poderão ser a próxima mudança.

O embarque de Lula na Esplanada já mexe com o ajuste de Barbosa. Pode mexer também com a cadeira dele. Aliados do ex-presidente voltam a lembrar para o posto o ex-presidente do Banco Central Henrique Meirelles. A menção às reservas foi o primeiro sinal concreto de que uma inflexão se arma no governo, tudo para salvar o projeto Dilma e Lula.

