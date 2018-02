PSDB empunhará bandeira da redução dos juros

Após liderar um movimento para impedir o reajuste de servidores públicos, o PSDB vai empunhar a bandeira pela redução dos juros. Em reunião da bancada na semana passada de senadores, integrantes tucanos concordaram com a avaliação de que a inflação já começou a ceder e, por essa razão, não se justificaria continuar a manter a Selic em 14,25% ao ano.

A taxa básica de juros tem sido, para alguns tucanos, o fator que tem inibido uma retomada mais rápida da atividade econômica. Na semana passada, o senador e economista José Aníbal (PSDB-SP) já tinha feito a defesa da “imediata” queda da Selic em plenário. Esse movimento vai ganhar força a partir de agora, porque há uma avaliação de que a retomada da economia não deu ainda sinais claros.

“Em situação ideal, os juros seriam reduzidos após a consolidação do ajuste fiscal. Contudo, o Brasil vive um quadro de depressão profunda, baixa demanda, em que as expectativas de inflação estão derretendo rapidamente”, afirmou.

O Banco Central, contudo, tem condicionado a redução da Selic à aprovação das medidas do ajuste fiscal. Enquanto o PSDB dá um prazo de seis meses para as reformas serem aprovadas, o Executivo tem dado sinais de que, exceto a votação da PEC do Teto dos Gastos este ano, as reformas da Previdência e Trabalhista só devem caminhar ao longo de 2017.

A despeito da futura pressão dos tucanos, o governo anda preocupado com a falta de reação da economia. O quadro da economia continua “gravíssimo” e a crítica maior é que falta ação da equipe do presidente Michel Temer.

Em uma passagem por São Paulo na semana passada, o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, esteve na casa do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso para discutir saídas para a crise econômica.

Padilha foi ministro dos Transportes do governo FHC e tem trânsito com os tucanos. O ex-presidente tem afirmado publicamente que a “austeridade” e manter as contas públicas em ordem é importante, mas é preciso que a população saiba para onde o País está indo. Ele tem dito, por exemplo, que fazer a reforma da Previdência não tem como objetivo maior apenas economizar, mas tornar o sistema de pagamento de benefícios mais igualitário.

O presidente Temer, que tentou se reunir com FHC semanas atrás, deverá conversar com ele em breve.