Temer não vai trazer crise do Rio para “colo” da União

O presidente Michel Temer não quer nem ouvir falar de ajudar novamente o Rio de Janeiro com um socorro financeiro do Tesouro Nacional. Isso não significa, no entanto, que o governo federal não saiba que a crise no Rio ainda vai dar muita dor de cabeça para todos nos próximos meses, principalmente por causa do impacto da falta de dinheiro para o funcionamento dos serviços públicos, como a segurança pública. Falta dinheiro até para combustível dos carros.

Temer não vai trazer o problema para o “colo” do governo federal como querem as autoridades do Estado, segundo aliados do presidente. Não há o que a União possa fazer, ponderam eles.

A União não vai botar um tostão no caixa fluminense sob o risco de comprometer a meta fiscal e ampliar a crise federativa. “Tem Pezão, pezinho e gordinho querendo ajuda. Todos os Estados”, disse um aliado do presidente ao comentar a pressão do governador licenciado do Rio, Luiz Fernando Pezão, por um novo repasse do governo federal, como mostrou reportagem da semana passada do Broadcast.

A recomendação é que o Estado comece logo a usar as medidas mais duras que estão à disposição na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) para tentar contornar sua crise financeira. A lei tem instrumentos para reduzir os gastos públicos e começar a consertar as finanças do Estado, como corte de funções e cargos comissionados e redução da jornada de trabalho.

O governo federal argumenta que avisou ao Estado que a ajuda de R$ 2,9 bilhões dada ao Palácio da Guanabara antes dos Jogos Olímpicos seria definitiva, sem aportes adicionais.

É esperado um agravamento do quadro que pode resultar, inclusive, em manifestações populares no Estado. Por enquanto, o que pode ser feito é o reforço da segurança do Rio com o apoio das Forças Armadas. Outra ajuda em discussão é o governo assumir os empréstimos externos feitos pelo Estado e que não estão sendo honrados.

Na prática, o Estado já está em moratória há muito tempo, sem pagar fornecedores, credores e o Tesouro. Não se sabe é como sair de forma ordenada. O governador em exercício, Francisco Dornelles, ameaça com um novo pedido de calamidade pública para ter acesso a verba federal. Mas, em Brasília, o discurso é que a fonte secou.

O certo, por ora, é que as medidas em estudo pelo Estado serão as mais duras possíveis diante do atual cenário, como incentivo à demissão voluntária dos servidores. O que já veio a público é pouco. É o que dizem.

