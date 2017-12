Marcas, causas e pessoas

Quem Faz

REGINA AUGUSTO é uma das principais especialistas do Brasil no mercado nacional e internacional de comunicação, marketing e mídia. Após uma carreira de 19 anos no Grupo Meio & Mensagem, onde era diretora editorial, abriu em maio de 2015, a GUME Reputação & Engajamento, uma agência de relações públicas com foco estratégico. Também é escritora e professora do curso de Pós-Graduação em Gestão da Comunicação e Marketing Digital da FAAP (Fundação Armando Álvares Penteado). Vencedora de duas edições do Prêmio Comunique-se (2008 e 2013) na categoria Melhor Jornalista de Comunicação, é formada em jornalismo pela Faculdade Cásper Líbero e pós-graduada em marketing pela ESPM.