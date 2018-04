Bebês a bordo

Alguém já escreveu que a recriação da movimentação dos bebês patinando ao som de um rap, no filme viral criado para divulgar a água francesa Evian, é tosca. É verdade. Apelar para “criançinhas” para vender qualquer produto, dizem também, é recurso “facinho” para agradar o grande público. Pode ser. Mas, com mais de 6 milhões de acessos no YouTube, o filmete é sucesso. E, vamos concordar, é uma delicinha:

[kml_flashembed movie=”http://www.youtube.com/v/XQcVllWpwGs” width=”560″ height=”340″ wmode=”transparent” /]

A criação dos comerciais com bebês para a Evian vem, pelo menos, desde 1998, a cargo da agência de propaganda BETC Euro RSCG. Há outras versões na rede e, inclusive, um making of que mostra o trabalho de captar os rostinhos dos bebês para a montagem por computador do viral.

A agência gravou os rostinhos de cerca de 90 bebês em várias sessões de gravação em estúdio. Essas expressões foram transferidas para bonecos gerados em terceira dimensão e que ganharam movimentos reais de um patinador. Esses movimentos, por sua vez, tinham sido registrados em computador, através de sensores magnéticos instalados no corpo do patinador em movimento. Complexo, né? Trata-se de um recurso muito usado no cinema e que vem se expandindo para a publicidade.