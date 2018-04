Boa leitura

O milionário inglês Lord de Montagu comprou um Rolls-Royce feito à mão. Achou que faltava um detalhe, coisa que a empresa discordou, alegando que “não mexia no produto”. Meses depois, ele voltou à loja e exibiu uma escultura no capô feito sob encomenda pelo artista Charles Sykes. Era uma mulher estilizada em pose sensual. Isso aconteceu em 1930 e, desde então, os lendários carros ingleses da marca saem com a escultura Spirit of Ecstasy em todos os seus veículos.

Essa é uma das histórias do universo dos negócios relacionadas de forma agradável no livro Oportunidades Disfarçadas, do publicitário Carlos Domingos, que acaba de ser lançado. Não há grandes descobertas, até porque boa parte do que está ali relatado é bem conhecido. Mas, a forma como Domingos expôs os acontecimentos torna a leitura fluente. Mas ainda, mostra como em marketing nada se cria. Tudo se reclica, se clona e ou se adaptada, como prega a popular Lei Lavoisier. É até engraçado ver como acontecimentos de décadas passadas são reaplicados hoje e ainda vendidos na mídia como “sacadas originais”.