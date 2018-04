Heineken/Paris



Empório Bohemia/Campos de Jordão

O Bar do Mestre, dedicado ao consumo da cerveja Bohemia, provavelmente na esquina da Avenida Estados Unidos com a Rua Augusta (lugar em São Paulo que já abrigou outros botecos), inaugura uma nova etapa de expansão no varejo da Companhia de Bebidas das Américas (AmBev).

Depois de em pouco mais de cinco anos se posicionar entre os maiores franqueadores do Brasil, com 730 pontos de venda do chope Brahma, a empresa estuda operar bares temáticos, levando para o comércio o seu estilo de gestão. A estratégia segue o modelo já adotado na área de logística da AmBev, em que mais de 50% da distribuição é própria, antes era terceirizada.

“Queremos trazer para o varejo ações que o varejo hoje não consegue entregar”, explica Ariel Grunkraut, gerente de Marketing do segmento premium da AmBev que está à frente do projeto Bar do Mestre.Mas, apesar de não negar sua existência, ele resiste em revelar detalhes. Mais do que isso, tenta desconversar. “Talvez não tenha esse nome”, diz, acrescentando que “pode ser que venha a operar no sistema de franquia”.

AmBev resolveu investir em um protótipo do que virá a ser o Bar do Mestre na temporada de inverno da cidade de Campos de Jordão, no interior de São Paulo. Para não chamar a atenção, foi batizado temporáriamente de Empório Bohemia.

A invenção do “boteco conceito” surgiu em cima de uma prática comum no mundo fashion: as etiquetas de moda, que adoram o marketing dos espaços exclusivos para determinadas grifes, denominados de “loja conceito”. No mercado cervejeiro, quem recorreu à tendência foi a holandesa Heineken, ao abrir um espaço em Paris onde oferece restaurante para “harmonização de pratos com cerveja”, além de vender uma linha de produtos com sua grife e até mesmo Heineken “crua” (ou fresca) para ser consumida em 15 dias. A AmBev apenas segue o modelo da concorrente com a Bohemia.

A loja conceito da Heineken é um sucesso de público e oferece até laptop com o logo da empresa. Aliás, a cervejaria holandesa mantém um museu em Amsterdã, que recebe a visita de 500 mil pessoas por ano, mais que o Museu Van Gogh…

Mais informações no Estado hoje (“AmBev terá rede de bares conceito“) pág. B9.