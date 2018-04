Caos de Garfield

Os marqueteiros podem esquecer o antigo poder de determinar o que a plateia quer consumir a partir de abalizados ‘estudos’ e ‘pesquisas’. Bob Garfield, o polêmico e competente crítico americano do negócio da propaganda, parte do princípio de que há em curso uma “desintegração da mídia de massa” que vai mudar radical e dramaticamente o ambiente das ações de marketing como o conhecemos.O povo vai opinar e ser ouvido.

Desenha-se um cenário de caos. Outros padrões de relacionamento vão ocupar o lugar dos canais de contato arraigados. Será um contínuo “ouvir e dividir” com o consumidor. Uma dinâmica com a qual as marcas e os anunciantes terão que conviver por imposição das infinitas conexões das pessoas, graças às redes sociais na web. Essa realidade dará, definitivamente, voz ao público.

Garfield definiu e patenteou o termo classificado como a arte e a ciência do Listenomics. Uma teoria que vem desenvolvendo desde 2005 e detalha no livro The Chaos Scenario, que lança na próxima semana. Em recente matéria da publicação especializada Advertising Age, onde ele escreve regularmente, Gardield avisa que a velha forma de tratar a audiência acabou. Agora ela falará por si e não vai mais será tratada de cima para baixo: “serão parceiros e acionistas dos negócios (stakeholders ), com muito a contribuir para a marca e os diferentes aspectos da economia e da vida em sociedade”. Será assim uma verdadeira revolução de hábitos e costumes.

O que define por ‘economia do ouvinte’ pode ser visto como um paralelo ao famoso livro Freakonomics, do economista Steven Levitt em parceria com o jornalista Stephen J. Dubner. Nele os autores levantam o lado oculto e inesperado de tudo o que afeta a vida econômica e social, e é desprezado pelos padrões de referência estabelecidos. Teorizaram, por exemplo, que a legalização do aborto seria a grande responsável pela redução das taxas de criminalidade em Nova Iorque. Foram ousados ao confrontar os valores tão intocáveis. Garfield, por seu lado, assume riscos ao apontar o cenário de caos para o marketing que inverterá os valores vigentes.