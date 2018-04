Caricatura

É simplesmente impagável o publicitário encarnado pelo ator Rodrigo Santoro na excelente série global Som & Fúria. Sob a pele de Sanjay, Santoro despeja todos os clichês que “justificam” a fama de esbanjadores e megalômanos que ainda torturam os profissionais do meio. Ele fez laboratório com alguns deles e é dirigido por Fernando Meirelles, que iniciou carreira na propaganda e, portanto, conhece bem o métier.

É lógico que os exageros, carregados de humor e diálogos afiados, reportam à época de ouro da propaganda nativa. Um tempo em que os publicitários ostentavam carrões importados nos estacionamentos das companhias que atendiam e onde veículos dessa categoria eram um luxo raro. Esse comportamento, em especial com a chegada da era digital que vem mudando muita coisa no mercado dos prestadores de serviço de comunicação, perdeu gás e os profissionais no estilo Sanjav estão condenados à extinção.

Na televisão, contratado pelo ator Dan Stulbach no papel do burocrata que dirige o Teatro Municipal, Santoro, dono da agência “Sapo Martelo”, vai se encarregar de renovar a identidade visual da companhia de teatro da casa. A intenção é atrair mais público para a temporada de espetáculos baseados em clássicos de Shakespeare. Os absurdos sugeridos são hilários. A explicação para tal, um capítulo à parte. Vale cada tirada.