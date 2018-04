Cenografia para varejo

Há dez anos, o casal Nelson Rocha e Claudia Salto começou um negócio simples de apoio às ações promocionais de empresas, fazendo a ambientação em eventos, festas e pontos de vendas. Dos R$ 804 mil que faturaram em 1998, quando empregavam 12 funcionários, passaram para R$ 19,7 milhões no ano passado, mantendo 120 funcionários fixos. Todos trabalham em um galpão onde não apenas projetam cenários e adereços, como também fabricam as peças que saem das pranchetas de criação da própria equipe.

Com um nome inspirado nos estúdios do cineasta italiano Frederico Fellini, a agência Criacittá de Marketing Cenográfico atende a clientes como a indústria Alpargatas, na linha Havaianas, com a criação de displays para exposição das sandálias em lojas não só no Brasil, mas também no exterior. Hoje, a Criacittá mantém um escritório em Paris para atender as lojas que vendem Havaianas. Durante dois anos seguidos, a empresa fez toda a decoração do espaço que as sandálias ocuparam na loja Louis Vuitton de Tóquio. Eles também assinaram o projeto exposto nas seis vitrines da Printemps, em Paris, para as Havaianas.

“Comecei fazendo cenografia para eventos e percebi que fazia comunicação. Resolvi investir no conceito”, conta Rocha. “O mundo foi ficando muito rápido e o ambiente de vendas passou a ter a obrigação de reter a atenção do consumidor e de prolongar sua estada para estimular a compra.” Ao perceber o interesse crescente dos clientes, Rocha patenteou a sua marca “marketing cenográfico”, e considera que não tem concorrente direto no mercado, porque nenhuma outra empresa entrega o serviço de ponta a ponta, da criação à execução e montagem final.

