Conteúdo com inteligência

Fala-se que o futuro da propaganda está em ser capaz de gerar conteúdo atrelado à marca de forma a obter o genuíno interesse do consumidor pela associação. Não haverá sobrevivência desse negócio sem o aperfeiçoamento dessa aptidão. Afinal, em alguns anos, a difusão da tecnologia dará ao público o poder de determinar o que vai assistir sem passar pelo intervalo comercial que ainda reina na televisão.

A peça criada pela agência de propaganda holandesa Tribal DDB para o lançamento do aparelho de tevê da Philips, com as medidas de tela em formato de cinema, traduz esse espírito com eficiência. O filme com mais de três minutos, veiculação na internet e interatividade que permite a quem assiste entender como a cena foi construída, é uma agradável aula de “fazer cinema”. Batizado de Carousel não é um mero comercial. É um curta metragem. E é imperdível.

Ganhou o prêmio máximo na categoria filmes comerciais na edição deste ano do Festival Internacional de Publicidade de Cannes. Dirigido por Adam Ber com produção da Stink Digital, pode ser apreciado em versões no YouTube. Mas a íntegra, com direito a paradinhas e esclarecimentos com legenda em português, está no site da companhia. Só que como o idioma se fala em Portugal, por isso não estranhe em ler “ecrã” em vez de tela. Acesse www.cinema.philips.com e depois escolha visualizar em “ultra alta definição” e, em seguida, “vizualizar com o ecrã total”. Vale a pena.